Modena, marocchino aveva 1,6 chili di hashish in casa: agli arresti domiciliari

Nella notte del 17 settembre i carabinieri di Modena hanno arrestato, in flagranza, un marocchino di 45 anni, residente in città, per spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno notato l’uomo, alla guida della propria autovettura in via Canaletto Sud, effettuare una manovra repentina nel tentativo di eludere il controllo alla circolazione stradale, per poi abbandonare il veicolo, dandosi alla fuga a piedi. I carabinieri lo hanno individuato poco dopo nei pressi della sua abitazione, in possesso di una busta con venti panetti di hashish, per un peso complessivo di 1,6 chili, 60 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento e la pesatura delle sostanze, nonché la somma contante di 500 euro circa, ritenuta provento di attività illecita e pertanto sottoposta a sequestro.

Oggi il Gip ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari all’interno della sua abitazione modenese.

