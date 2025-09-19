Autista Seta mandato al pronto soccorso, l’aggressore è un minorenne tunisino

E’ un minorenne tunisino il passeggero che nel primo pomeriggio di ieri a Guiglia, in località Monteorsello, durante la corsa della linea 700 (tratta Vignola/Zocca), ha aggredito l’autista pretendendo che il mezzo tornasse indietro, poiché non era riuscito a scendere alla fermata desiderata insieme alla madre.

L’autista, costretto ad una brusca frenata, ha provocato involontariamente la caduta della donna, che ha riportato lievi contusioni. Entrambi hanno dovuto ricorrere a cure mediche presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vignola, per le lesioni riportate.

Il ragazzo è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e lesioni personali aggravate ai danni di persona incaricata di pubblico servizio.

