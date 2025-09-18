Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Matrimonio fittizio con italiana di 27 anni in più: rimpatriato tunisino

Tra i due non era in atto alcuna convivenza, requisito necessario per ottenere il permesso di soggiorno

Ieri la polizia ha proceduto all’espulsione con accompagnamento alla frontiera di un cittadino tunisino di 25 anni.
Il 25enne, dopo aver fatto ingresso in Italia eludendo i controlli di frontiera e avervi soggiornato per circa tre anni senza regolare permesso di soggiorno, aveva contratto matrimonio con una cittadina italiana di 27 anni più grande di lui.
Proprio questa differenza di età tra i due coniugi ha fatto scattare i controlli dell’Ufficio Immigrazione, che all’esito di accurate verifiche, ha accertato che il matrimonio era stato contratto fittiziamente e che tra i due non era in atto alcuna convivenza, requisito necessario per ottenere il permesso di soggiorno.
L’istanza per il permesso di soggiorno, presentata dal 25enne, è stata pertanto rifiutata e, in esecuzione del provvedimento di espulsione del Prefetto, il giovane è stato accompagnato da personale della Polizia di Stato alla frontiera aerea di Roma Fiumicino.

Modena, pronto il deposito protetto di bici in centro storico

Festival Filosofia a Modena, Giovanardi: 'Nessun rispetto per Piazza Grande sito Unesco'

Seta, Federconsumatori Modena e Reggio: 'No all'aumento del costo del biglietto'

Modena, schianto in tangenziale: coinvolto il comandante della polizia locale Alberto Sola

Lega su presidio prolife davanti all'ospedale: 'Non si può vietare la preghiera'

Modena: diciottenne tunisino arrestato per spaccio, il giudice dispone il divieto di dimora

Orrore a Modena, coppia sorprende ladro: ivoriano li prende a bastonate e li manda all'ospedale

Modena, azienda trasporti: omesso versamento Iva per 1,3 milioni

Modena, schianto in via Emilia ovest: gravissimo pedone 38enne

Bologna, scoperta associazione a delinquere che gestiva 'diplomifici'

Omicidio Alessandra Matteuzzi, confermato l'ergastolo all'ex Giovanni Padovani

Modena, aggredisce col coltello i carabinieri: arrestata 31enne modenese

