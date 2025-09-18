Matrimonio fittizio con italiana di 27 anni in più: rimpatriato tunisino

Ieri la polizia ha proceduto all’espulsione con accompagnamento alla frontiera di un cittadino tunisino di 25 anni.
Il 25enne, dopo aver fatto ingresso in Italia eludendo i controlli di frontiera e avervi soggiornato per circa tre anni senza regolare permesso di soggiorno, aveva contratto matrimonio con una cittadina italiana di 27 anni più grande di lui.
Proprio questa differenza di età tra i due coniugi ha fatto scattare i controlli dell’Ufficio Immigrazione, che all’esito di accurate verifiche, ha accertato che il matrimonio era stato contratto fittiziamente e che tra i due non era in atto alcuna convivenza, requisito necessario per ottenere il permesso di soggiorno.
L’istanza per il permesso di soggiorno, presentata dal 25enne, è stata pertanto rifiutata e, in esecuzione del provvedimento di espulsione del Prefetto, il giovane è stato accompagnato da personale della Polizia di Stato alla frontiera aerea di Roma Fiumicino.
