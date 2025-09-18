Modena, pronto il deposito protetto di bici in centro storico

È pronto a essere utilizzato il deposito protetto gratuito di biciclette in centro storico a Modena. Sono terminati, infatti, i lavori di realizzazione della struttura all’interno di un immobile in via Carteria 42, già di proprietà dell’Amministrazione comunale.A presentare il nuovo spazio sono stati l’assessore a Lavori pubblici e Mobilità del Comune Giulio Guerzoni e i consiglieri del Quartiere 1 Giacomo Giusti e Matteo Bertini, insieme a tecnici comunali e rappresentanti della cooperativa Aliante che gestirà il deposito per conto dell’Amministrazione comunale.L’intervento di adeguamento dello spazio, realizzato dall’impresa Elo srl di Fiorano Modenese, ha un valore di circa 65 mila euro più Iva e vede la realizzazione di un deposito in grado di ospitare 32 biciclette, che in futuro sarà implementato fino a 65 biciclette e potrà essere dotato di telecamera di videosorveglianza.'Esprimo soddisfazione per l’apertura di questo deposito – afferma l’assessore Guerzoni – che è frutto di una volontà e un indirizzo diretto del Consiglio comunale della scorsa consiliatura, che in merito aveva presentato una mozione. Ringrazio tutti quelli che hanno voluto questa struttura nel cuore della città e ci hanno lavorato, a partire dalla precedente assessora alla Mobilità sostenibile Alessandra Filippi. Inaugurare questo spazio nella Settimana della Mobilità europea, inoltre, assume un particolare significato”, aggiunge.La sicurezza del deposito protetto per biciclette è una di quelle precondizioni che può indurre i cittadini a muoversi in maniera più sostenibile e più adatta alle necessità ambientali e di sicurezza delle città moderne'.Il deposito protetto di via Carteria, così come gli altri presenti in città, è una struttura chiusa non custodita, ma dotata di porta apribile con chiave, utilizzabile tutti i giorni dell’anno, 24 ore al giorno. In vista della modifica della tecnologia delle chiavi dei depositi protetti in città, che porterà nei prossimi mesi all' accesso senza chiavi, ovvero alle serrature elettroniche apribili con QRcode tramite smartphone, in questa fase transitoria le chiavi del deposito di via Carteria saranno differenti rispetto a quelle degli altri depositi protetti, poiché le porte sono già predisposte ad accogliere il futuro sistema smart.I cittadini che si vogliono iscrivere al servizio, così come gli utenti già iscritti interessati ad accedere al deposito in centro storico, possono rivolgersi alla cooperativa Aliante dove, previo versamento di una cauzione iniziale di 20 euro per il rilascio di una chiave, avranno accesso al deposito.Se si decide di non utilizzare più il servizio è necessario riconsegnare la chiave agli operatori, riscuotendo la cauzione versata inizialmente, in modo da dare la possibilità anche ad altri cittadini di usufruirne.