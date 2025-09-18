Medolla, sciopero dei dipendenti per il salario accessorio

Sciopero oggi per l’intero turno di lavoro dei dipendenti del Comune di Medolla proclamato dal sindacato Fp Cgil. L’iniziativa di lotta è stata confermata dopo l’assemblea di ieri, a fronte dello stallo sul pagamento del salario accessorio da parte dell’Amministrazione comunale.

In occasione dello sciopero, lavoratori e lavoratrici comunali hanno dato vita a diversi presidi e volantinaggi. Si è partiti alle 8 davanti alle scuole elementari e medie di Medolla, poi davanti al centro Culturale comunale con volantinaggio in piazza Missere (dove si tiene il mercato), per concludere con il presidio davanti alla sede del Comune.

Lo sciopero e il blocco degli straordinari dal primo settembre e sino alla fine del mese, sono stati decisi all’unanimità dei lavoratori dopo il fallimento del tentativo di conciliazione in Prefettura lo scorso luglio in merito al mancato pagamento da parte dell’Amministrazione comunale del salario accessorio relativo agli anni 2019-2022 e 2023-2024, frutto di precisi accordi sindacali sottoscritti.

'Nulla è cambiato rispetto a luglio e i lavoratori e le lavoratrici hanno confermato la mobilitazione – spiega Veronica Marchesini del sindacato Fp Cgil Modena - da parte dell’Amministrazione comunale non è stato preso in questi mesi nessun impegno per il pagamento delle spettanze. Spiace vedere che il Comune non metta in campo tutte le azioni necessarie per il riconoscimento di chi ogni giorno si adopera per garantire i servizi ai cittadini - prosegue Veronica Marchesini di Fp Cgil – così facendo non ci ha lasciato alternativa alla mobilitazione'.

