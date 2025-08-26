Bandiere Cgil all'ospedale Baggiovara, Giovanardi: 'Incompatibili con struttura sanitaria'

'Fin dalla fine del mese di luglio all'entrata principale dell'ospedale di Baggiovara sono esposte bandiere della Cgil'. Lo scrive Carlo Giovanardi in una lettera indirizzata alla direzione della struttura sanitaria. 'Non entro nel merito - continua Giovanardi - dei motivi che possono aver provocato tale esposizione e meno che mai del sacrosanto diritto delle organizzazioni sindacali di tutelare i lavoratori, ma ritengo incompatibile tale occupazione con il rispetto del pluralismo sindacale e quello della privacy dei pazienti e loro familiari in visita. Rimango in attesa - conclude Giovanardi - di una cortese risposta da parte della direzione'.



