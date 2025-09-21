Modena, Giovanardi: 'Da Mezzetti comizietto fuori luogo contro Israele'

'Evidentemente all' amministrazione comunale non è bastato aver trasformato per una settimana un sito Unesco, come piazza Grande e il duomo, in una obbrobriosa fiera. Il sindaco Massimo Mezzetti ha anche utilizzato la manifestazione per un comizietto del tutto fuori luogo contro Israele, senza spendere una parola contro quei criminali di guerra di Hamas, che stanno vergognosamente trattando sulla restituzione degli ostaggi, quelli morti e quelli ancora vivi, ridotti a larve umane e ripresi mentre sono costretti a scavarsi la fossa'. Così l'ex ministro Carlo Giovanardi sulle parole del sindaco di Modena sul genocidio in atto ai danni dei palestinesi.

'Speriamo davvero - conclude Giovanardi - che sia l'ultimo anno che questo sito patrimonio dell'umanità venga così pesantemente violato e strumentalizzato'.

