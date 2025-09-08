Modena, iniziativa CGIL per la Flotilla e gli attivisti segnalati da Israele

Sabato scorso, il Comparto ex Macello di Modena ha ospitato un’iniziativa partecipata e intensa, promossa dalla CGIL e dall’associazione “Modena per la Palestina”, in solidarietà con la Global Sumud Flotilla e, soprattutto, per sostenere concretamente gli attivisti locali denunciati per le loro azioni di protesta contro soggetti economici e istituzionali coinvolti nella collaborazione con Israele.L’evento, che ha preso il via nel tardo pomeriggio con letture e poesie dedicate alla Palestina, si è inserito nel più ampio contesto della mobilitazione internazionale che ha visto decine di imbarcazioni salpare da 44 Paesi per portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. 'Un gesto simbolico e concreto, volto a rompere l’assedio e a dare voce alla società civile globale, laddove i governi continuano a tacere di fronte a oltre venti mesi di violenze e distruzione' - afferma la CGIL Modena che insieme al sostegno alla Flotilla, sabato ha organizzato una cena di raccolta fondi per sostenere le spese legali di attivisti e giornalisti locali finiti nel mirino di un canale israeliano. Quattro i nomi esposti pubblicamente, tre dei quali modenesi, accusati di aver promosso campagne di boicottaggio contro l’economia israeliana in Emilia Romagna.Un’esposizione mediatica che ha assunto i contorni di un grave atto intimidatorio, lesivo del diritto al dissenso e potenzialmente pericoloso per la sicurezza personale degli interessati.Numerose le adesioni da parte di realtà associative e cittadine: tra queste Acli, Arci, Casa delle Donne contro la Violenza, Casa per la Pace Modena Odv, Blu Bramante, Donne nel Mondo, Modena Moxa, Tam Tam di Pace e Udi. Un fronte ampio e trasversale che ha ribadito il proprio impegno per la giustizia, la pace e la libertà di espressione.Foto: CGIL Modena