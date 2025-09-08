Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, iniziativa CGIL per la Flotilla e gli attivisti segnalati da Israele

Modena, iniziativa CGIL per la Flotilla e gli attivisti segnalati da Israele

Sabato pomeriggio, in via 4 novembre. Sono tre i modenesi finiti nel mirino di un canale televisivo israeliano

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
Spazio ADV dedicata a Mivebo
Sabato scorso, il Comparto ex Macello di Modena ha ospitato un’iniziativa partecipata e intensa, promossa dalla CGIL e dall’associazione “Modena per la Palestina”, in solidarietà con la Global Sumud Flotilla e, soprattutto, per sostenere concretamente gli attivisti locali denunciati per le loro azioni di protesta contro soggetti economici e istituzionali coinvolti nella collaborazione con Israele.L’evento, che ha preso il via nel tardo pomeriggio con letture e poesie dedicate alla Palestina, si è inserito nel più ampio contesto della mobilitazione internazionale che ha visto decine di imbarcazioni salpare da 44 Paesi per portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. 'Un gesto simbolico e concreto, volto a rompere l’assedio e a dare voce alla società civile globale, laddove i governi continuano a tacere di fronte a oltre venti mesi di violenze e distruzione' - afferma la CGIL Modena che insieme al sostegno alla Flotilla, sabato ha organizzato una cena di raccolta fondi per sostenere le spese legali di attivisti e giornalisti locali finiti nel mirino di un canale israeliano. Quattro i nomi esposti pubblicamente, tre dei quali modenesi, accusati di aver promosso campagne di boicottaggio contro l’economia israeliana in Emilia Romagna.
Un’esposizione mediatica che ha assunto i contorni di un grave atto intimidatorio, lesivo del diritto al dissenso e potenzialmente pericoloso per la sicurezza personale degli interessati.Numerose le adesioni da parte di realtà associative e cittadine: tra queste Acli, Arci, Casa delle Donne contro la Violenza, Casa per la Pace Modena Odv, Blu Bramante, Donne nel Mondo, Modena Moxa, Tam Tam di Pace e Udi. Un fronte ampio e trasversale che ha ribadito il proprio impegno per la giustizia, la pace e la libertà di espressione.
 

Foto: CGIL Modena
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Europa e Nazioni Unite ferme davanti a genocidio, ma così si è complici: sosteniamo la Flotilla'

'Europa e Nazioni Unite ferme davanti a genocidio, ma così si è complici: sosteniamo la Flotilla'

Inferno Gaza? No, paradiso Minorca: la nave di Greta Thunberg da Barcellona, ferma da giorni nella magia dell'isola spagnola

Inferno Gaza? No, paradiso Minorca: la nave di Greta Thunberg da Barcellona, ferma da giorni nella magia dell'isola spagnola

'Gli attivisti della Global Sumud Flotilla saranno accolti e trattati come terroristi'

'Gli attivisti della Global Sumud Flotilla saranno accolti e trattati come terroristi'

Modena, al Parco Ferrari si parla di Palestina e Iran

Modena, al Parco Ferrari si parla di Palestina e Iran

Guerra in Terra Santa, il cardinale Zuppi legge i nomi dei bimbi morti: 12.211 palestinesi, 16 israeliani

Guerra in Terra Santa, il cardinale Zuppi legge i nomi dei bimbi morti: 12.211 palestinesi, 16 israeliani

'Modena, dedicare una via ai bambini Israeliani e Palestinesi vittime della guerra'

'Modena, dedicare una via ai bambini Israeliani e Palestinesi vittime della guerra'

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti 'Modena, campi nomadi abusivi: sgombero immediato sull'esempio di Ferrara'

'Modena, campi nomadi abusivi: sgombero immediato sull'esempio di Ferrara'

Urbanistica Modena, addio ai 19 progetti di Muzzarelli e primi risultati dell'assessore Ferrari: 500 nuovi alloggi

Urbanistica Modena, addio ai 19 progetti di Muzzarelli e primi risultati dell'assessore Ferrari: 500 nuovi alloggi

'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'

'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'

Inceneritore Modena, una centrale elettrica da 13 milioni: Hera pronta a rinunciarvi?

Inceneritore Modena, una centrale elettrica da 13 milioni: Hera pronta a rinunciarvi?

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Scandalo Amo, Mazzi: 'Come ha potuto Reggianini prelevare 22mila euro senza motivo?'

Scandalo Amo, Mazzi: 'Come ha potuto Reggianini prelevare 22mila euro senza motivo?'

Maria Grazia Modena: 'Piste ciclabili al riparo dai cacciatori, serve ordinanza'

Maria Grazia Modena: 'Piste ciclabili al riparo dai cacciatori, serve ordinanza'

'Modena, Gigetto: caro Mezzetti il trasporto pubblico non è mai una cicatrice'

'Modena, Gigetto: caro Mezzetti il trasporto pubblico non è mai una cicatrice'

'Emergenza sanitaria: la montagna chiede risposte, e sul medico di emergenza territoriale i sindaci dicano da che parte stare'

'Emergenza sanitaria: la montagna chiede risposte, e sul medico di emergenza territoriale i sindaci dicano da che parte stare'