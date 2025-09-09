Modena, il Pd: 'Superati i 30mila visitatori alla Festa provinciale dell’unità'

'Si avvia con un ottimo risultato, la settimana finale della Festa provinciale dell’unità di Modena: da domenica scorsa, infatti, sono già transitate per gli spazi della manifestazione, allestita per la prima volta accanto al PalaPanini, oltre 30mila persone. Un numero, questo, che supera già ora il totale delle presenze complessive dello scorso anno, e che è destinato a salire ulteriormente fino alla giornata finale, domenica 14 settembre'. A dirlo è il Pd di Modena.

'Un altro dato riguarda la cifra raccolta per sostenere la Global Sumud Flotilla, l’iniziativa umanitaria internazionale che vuole portare aiuti alla popolazione civile della striscia di Gaza: nei tre giorni (da venerdì 5 a domenica 7 settembre) in cui ogni persona che cenava nei ristoranti della Festa poteva liberamente scegliere se destinare un euro allo scopo, i fondi raccolti ammontano a 2.368 euro. La somma sarà così devoluta ad ARCI nazionale, che con il progetto TOM – Tutti gli Occhi sul Mediterraneo, partecipa all’iniziativa di sostegno'.



Venendo invece al programma di mercoledì 10 settembre, si annuncia lo spettacolo di Paolo Rossi che, alle ore 21.30, porterà sul palco dell’Arena Left il suo ‘Stand up classic’, uno spettacolo che reinventa i classici della letteratura, presentati in un modo unico e non convenzionale. Un viaggio attraverso i secoli, nel quale le parole di autori come Omero, Shakespeare e Orazio prendono vita e si connettono con il presente. Accompagnato dalla chitarra di Emanuele Dell’Aquila, Rossi trasforma testi antichi in esperienze contemporanee, rendendoli accessibili e vibranti per il pubblico moderno. Le sue libere associazioni tra passato e presente creano un dialogo vivace e sorprendente, che fa riflettere e divertire. Un evento imperdibile – e gratuito, come tutti gli appuntamenti della Festa - per chi ama la letteratura, il teatro e la stand-up comedy.Foto Frizio