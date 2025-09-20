'Con una platea semivuota è iniziato ieri in Piazza Grande il Festival della filosofia. Si accentuano e si aggravano gli oltraggi ad un sito dichiarato dall'Unesco patrimonio dell'Umanità, in palese violazione anche del regolamento comunale'. Così l'ex ministro Carlo Giovanardi.
'In piazzetta delle Ova, davanti di fronte al sacrario dei Caduti della resistenza della Ghirlandina e sotto la lapide che ricorda il sacrificio dell'editore ebreo Angelo Fortunato Formiggini, suicidatosi nel 1938 per protesta contro le leggi razziali, sono stati montati vistosi bagni chimici. La tutelatissima pietra Ringadora è stata inglobata nel retro palco ed usata come deposito, le distanze dai monumenti non sono state rispettate mentre in piazza è aperto uno shop per vendere gadget e magliette del festival. Per quest'anno ormai l'obbrobrio si è consumato ma per il gli anni prossimi sindaco e Soprintendenza non potranno non rispettare la normativa in vigore di tutela dei beni culturali, collocando altrove in città la manifestazione e salvaguardando la piazza ed il Duomo per i cittadini modenesi ed i sempre più numerosi turisti che vengono a Modena da ogni parte del mondo'.
Festival filosofia a Modena, Giovanardi: 'Continua oltraggio a piazza Grande, sito Unesco'
'Sotto la lapide che ricorda l'editore Formiggini, suicidatosi nel 1938 per protesta contro le leggi razziali, sono stati installati bagni chimici'
'Con una platea semivuota è iniziato ieri in Piazza Grande il Festival della filosofia. Si accentuano e si aggravano gli oltraggi ad un sito dichiarato dall'Unesco patrimonio dell'Umanità, in palese violazione anche del regolamento comunale'. Così l'ex ministro Carlo Giovanardi.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Urbanistica Modena, addio ai 19 progetti di Muzzarelli e primi risultati dell'assessore Ferrari: 500 nuovi alloggi
'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'
Modena, ampliamento della Monterè: il Tar stronca l'operazione voluta da Muzzarelli
Inceneritore Modena, una centrale elettrica da 13 milioni: Hera pronta a rinunciarvi?Articoli Recenti
Emergenza-urgenza, Platis (FI): 'Regione scarica su volontariato e nasconde i dati su tempistiche'
Sanità in emergenza: per il 'progetto montagna' l'Ausl punta su telemedicina e ospedale virtuale
Approvata nuova Legge Montagna, Corti (Lega): 'Quadro organico per il futuro delle aree montane'
Emergenza Urgenza: il piano Ausl non convince Vignola e la Montagna, approvazione a metà