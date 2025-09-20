Festival filosofia a Modena, Giovanardi: 'Continua oltraggio a piazza Grande, sito Unesco'

'Con una platea semivuota è iniziato ieri in Piazza Grande il Festival della filosofia. Si accentuano e si aggravano gli oltraggi ad un sito dichiarato dall'Unesco patrimonio dell'Umanità, in palese violazione anche del regolamento comunale'. Così l'ex ministro Carlo Giovanardi.

'In piazzetta delle Ova, davanti di fronte al sacrario dei Caduti della resistenza della Ghirlandina e sotto la lapide che ricorda il sacrificio dell'editore ebreo Angelo Fortunato Formiggini, suicidatosi nel 1938 per protesta contro le leggi razziali, sono stati montati vistosi bagni chimici. La tutelatissima pietra Ringadora è stata inglobata nel retro palco ed usata come deposito, le distanze dai monumenti non sono state rispettate mentre in piazza è aperto uno shop per vendere gadget e magliette del festival. Per quest'anno ormai l'obbrobrio si è consumato ma per il gli anni prossimi sindaco e Soprintendenza non potranno non rispettare la normativa in vigore di tutela dei beni culturali, collocando altrove in città la manifestazione e salvaguardando la piazza ed il Duomo per i cittadini modenesi ed i sempre più numerosi turisti che vengono a Modena da ogni parte del mondo'.

