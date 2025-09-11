Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sassuolo, vigili del fuoco in ospedale per un guasto elettrico

Sassuolo, vigili del fuoco in ospedale per un guasto elettrico

Nella notte tra il 10 e l’11 settembre, un guasto improvviso in un locale tecnico ha causato la presenza di fumo bianco nel corridoio centrale

Notte movimentata all'ospedale di Sassuolo dove il guasto improvviso della rete elettrica in un locale tecnico al primo piano, proprio di fianco al bar, ha fatto scattare l’allarme antincendio, a causa della presenza di fumo. Intervenuti immediatamente, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza gli ambienti interessati dal guasto e a liberarli dal fumo che si era accumulato, attivando le porte antincendio e isolando l’area.
Subito dopo il gusto, purtroppo, non è stato possibile attivare il gruppo elettrogeno di emergenza perché il guasto stesso, la cui origine è in fase di accertamento, impediva la distribuzione in sicurezza dell’energia.
In tutta la struttura è quindi saltata la rete elettrica e ci sono volute alcune ore per il completo ripristino dei servizi nei 4 piani dell’ospedale e nell’area esterna dei parcheggi. Già nelle prime ore della mattina di giovedì 11 settembre, in ogni caso, il funzionamento della rete era stato ripristinato.

