Notte movimentata all'ospedale di Sassuolo dove il guasto improvviso della rete elettrica in un locale tecnico al primo piano, proprio di fianco al bar, ha fatto scattare l’allarme antincendio, a causa della presenza di fumo. Intervenuti immediatamente, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza gli ambienti interessati dal guasto e a liberarli dal fumo che si era accumulato, attivando le porte antincendio e isolando l’area.
Subito dopo il gusto, purtroppo, non è stato possibile attivare il gruppo elettrogeno di emergenza perché il guasto stesso, la cui origine è in fase di accertamento, impediva la distribuzione in sicurezza dell’energia.
In tutta la struttura è quindi saltata la rete elettrica e ci sono volute alcune ore per il completo ripristino dei servizi nei 4 piani dell’ospedale e nell’area esterna dei parcheggi. Già nelle prime ore della mattina di giovedì 11 settembre, in ogni caso, il funzionamento della rete era stato ripristinato.
Sassuolo, vigili del fuoco in ospedale per un guasto elettrico
Nella notte tra il 10 e l’11 settembre, un guasto improvviso in un locale tecnico ha causato la presenza di fumo bianco nel corridoio centrale
Notte movimentata all'ospedale di Sassuolo dove il guasto improvviso della rete elettrica in un locale tecnico al primo piano, proprio di fianco al bar, ha fatto scattare l’allarme antincendio, a causa della presenza di fumo. Intervenuti immediatamente, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza gli ambienti interessati dal guasto e a liberarli dal fumo che si era accumulato, attivando le porte antincendio e isolando l’area.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta
'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'
Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28
Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattutaArticoli Recenti
Mirandola, rivive l'antico chiosco di piazza Mazzini
Formigine, appicca il fuoco all’auto della madre: arrestato 24enne
Serramazzoni, a Ligorzano inaugura la nuova scuola media
Chikungunya a Carpi, disinfestazioni in 19 scuole primarie e medie