Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sassuolo, moschea ai 'Quadrati', toni accesi all'assemblea pubblica, Forza Italia dice No: 'Non c'è intesa con lo Stato'

Sassuolo, moschea ai 'Quadrati', toni accesi all'assemblea pubblica, Forza Italia dice No: 'Non c'è intesa con lo Stato'

La coordinatrice comunale di Forza Italia presenza l'incontro spiega le ragioni del no: 'Il centro culturale è un paravento'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
Il dibattito sulla realizzazione di una nuova più grande moschea a Sassuolo, più grande e strutturata di quella di fatto ricavata all'interno dei locali in via Cavour, si accende dopo l’assemblea pubblica nel quartiere Braida. Al centro della discussione, l’utilizzo dei locali recentemente acquistati in via dei Quadrati dalla comunità islamica locale, ufficialmente come centro culturale, ma che dovrebbe diventare a tutti gli effetti un luogo di culto.Presente all’incontro anche Claudia Severi, coordinatrice cittadina di Forza Italia: “Dopo l’incontro di ieri sera – ha dichiarato – sono ancora più convinta del mio ‘no’ alla costruzione di una nuova moschea a Sassuolo, almeno finché non ci sarà un’intesa ufficiale tra lo Stato italiano e le rappresentanze dell’Islam”.'Voglio però precisare che la mia non è una posizione che riguarda la libertà religiosa, che la Costituzione tutela pienamente, ma una richiesta di trasparenza e rispetto delle regole. L’etichetta di ‘centro culturale islamico’, già usata in passato in molte città per aprire luoghi di culto in aree non destinate a tale uso, è caduta. Ieri sera è stato evidente nelle dichiarazioni degli esponenti della comunità islamica, che l’obiettivo è quello di aprire una moschea”.Durante la serata, diversi esponenti della comunità islamica hanno espresso la necessità di nuovi spazi di preghiera, sottolineando l’aumento numerico dei fedeli e il desiderio di una maggiore integrazione nel tessuto cittadino.
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Ma proprio questa richiesta, secondo la Severi, conferma la natura religiosa – e non solo culturale – del progetto.“Forza Italia si oppone non solo per motivi urbanistici – aggiunge – ma soprattutto per l’assenza di un accordo nazionale, la cosiddetta 'intesa', che regoli i rapporti tra Stato e comunità islamiche. Solo un’intesa può garantire trasparenza nei luoghi di culto, una formazione adeguata degli imam e il rispetto pieno delle leggi italiane e dei principi costituzionali'La coordinatrice azzurra punta il dito contro ciò che definisce “una frammentazione interna all’Islam italiano” che renderebbe difficile ogni forma di controllo, paventando anche il rischio che in alcune moschee si svolgano funzioni “paragiudiziarie” al di fuori della legalità: “In uno Stato di diritto non si possono tollerare spazi autonomi che si sostituiscono alle istituzioni giudiziarie”.
Secondo Severi, ogni decisione deve passare da un quadro normativo chiaro e condiviso: “Solo con regole certe, legalità e garanzie di compatibilità costituzionale – conclude – si può parlare di convivenza vera, basata su diritti e doveri uguali per tutti”.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
No alla moschea, Bignami a Sassuolo: 'Giustamente i cittadini sono preoccupati'

No alla moschea, Bignami a Sassuolo: 'Giustamente i cittadini sono preoccupati'

Si accendono tre nuovi photored a Sassuolo: tra due settimane scattano le multe

Si accendono tre nuovi photored a Sassuolo: tra due settimane scattano le multe

Tragedia al porto di Ravenna: autotrasportatore muore investito da un altro camion

Tragedia al porto di Ravenna: autotrasportatore muore investito da un altro camion

Sassuolo, spaccio di hashish e sostanze dopanti: in carcere italiano 36enne

Sassuolo, spaccio di hashish e sostanze dopanti: in carcere italiano 36enne

Colpo del Sassuolo a Verona, 0-1 al Bentegodi firmato Pinamonti

Colpo del Sassuolo a Verona, 0-1 al Bentegodi firmato Pinamonti

'Modena, moschea di via Spontini: regalo del Pd all'Islam'

'Modena, moschea di via Spontini: regalo del Pd all'Islam'

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia

Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia

Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera

Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti 'Polizia locale, dal consigliere Pd Alberto Bignardi denigrazione inaccettabile'

'Polizia locale, dal consigliere Pd Alberto Bignardi denigrazione inaccettabile'

Pulitanò (FdI): 'Ammanco da 850mila euro in Fondazione di Modena, il Comune sapeva?'

Pulitanò (FdI): 'Ammanco da 850mila euro in Fondazione di Modena, il Comune sapeva?'

Sicurezza a Modena, prefetto e sindaco individuano macroaree sensibili con 'divieto di stazionamento'

Sicurezza a Modena, prefetto e sindaco individuano macroaree sensibili con 'divieto di stazionamento'

Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'

Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'