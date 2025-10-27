Politeama Sassuolo, lavori verso la conclusione, si apre la fase di completamento
Entro una quindicina di giorni i ponteggi saranno definitivamente smontati.
Il progetto, del valore di 2,5 milioni di euro, è stato interamente coperto da 2 milioni di finanziamento PNRR e da 500.000 euro della Fondazione di Modena.
Le opere hanno riguardato il consolidamento delle murature, il restauro e il rinforzo della copertura, la rimozione del controsoffitto in amianto e la messa in sicurezza delle scale e dei solai.
Già nei scorsi mesi, l’Amministrazione comunale ha aggiornato il progetto esecutivo – del valore complessivo di circa 6,5 milioni di euro – per renderlo idoneo alla candidatura nei principali bandi di finanziamento dedicati al recupero e alla rifunzionalizzazione di edifici di pregio storico e culturale.
Parallelamente, il Comune continuerà a promuovere la ricerca di partnership pubblico-private, coinvolgendo soggetti del territorio che possano contribuire, con idee e investimenti, a ridare vita a questo spazio e a valorizzarlo come nuovo luogo di cultura e socialità nel cuore della città.
“Il Politeama – prosegue Zilioli – è stato concepito fin dall’inizio come un progetto a stralci funzionali autonomi.
Le recenti preoccupazioni sollevate dall’opposizione appaiono dunque prive di fondamento. La rimozione dei ponteggi non è uno “smantellamento”, ma la conclusione naturale di un lotto lavori completato, e chi conosce la gestione dei cantieri sa bene che i ponteggi sono strutture temporanee, noleggiate per la durata delle lavorazioni e rimosse al termine.
Nessun allarme e nessun “cantiere fermo”: i lavori al Politeama stanno procedendo secondo le fasi previste dal cronoprogramma e si avviano alla conclusione del primo stralcio funzionale, finanziato con fondi PNRR e con il contributo della Fondazione di Modena. La rimozione dei ponteggi, visibile in questi giorni, non rappresenta uno stop, ma il completamento della fase di messa in sicurezza dell’edificio, come programmato già da tempo per restituire decoro e ridurre i disagi alla viabilità circostante.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Sassuolo, moschea ai 'Quadrati', toni accesi all'assemblea pubblica, Forza Italia dice No: 'Non c'è intesa con lo Stato'
Spilamberto e Savignano, denunciate tre persone per abbandono di rifiuti
Mirandola, sospeso autolavaggio non a norma: sanzioni per oltre 13mila euro
Mirandola, tutto come previsto: Mariapaola Bergomi confermata presidente Memoria festival
Carpi, questore ordina chiusura per 10 giorni di un esercizio pubblico in centro storico
Incendio Nuova Neon Group Due srl a San Dalmazio: i rilievi Arpae
Carpi: il Pronto Soccorso si rinnova e si rafforza
Serramazzoni, grande incendio alla Nuova Neon: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte
Finale Emilia: fermato e arrestato spacciatore di cocaina e hashish