Il vasto incendio che si è sviluppato verso le ore 19 del 25 ottobre scorso presso la ditta Nuova Neon Group Due srl, nella zona nord della frazione di San Dalmazio a Serramazzoni, ha visto nelle ore successive anche l'intervento dei tecnici Arpae.
L’azienda si occupa della realizzazione e installazione di insegne luminose e luci natalizie, nonché della costruzione, assemblaggio e allestimento di espositori per ceramiche. L’incendio ha coinvolto principalmente il materiale depositato all’interno di un capannone, sia sotto la tettoia attigua, sia su scaffalature presenti nel piazzale e costituito prevalentemente da carta, cartone, legno, materiale plastico ed elettrico.
'Arpae è stata allertata dai Vigili del fuoco alle 22.35 circa e, quando è giunta sul posto, l'incendio risultava già sotto controllo, anche se non completamente spento - fa sapere l'agenzia -. Sul posto sono stati effettuati rilievi con strumentazione portatile a lettura diretta per l’accertamento dei principali contaminanti aerodispersi che si possono sviluppare nei casi di incendio (acido cloridrico, acido cianidrico, formaldeide, composti organici volatili) ottenendo valori complessivamente contenuti, considerato che la colonna di fumo si disperdeva verso l’alto. Da informazioni acquisite dal Servizio IdroMeteoClima di Arpae, e verificate in campo, i venti erano deboli e provenienti da sud-ovest: i fumi pertanto non interessavano la frazione di San Dalmazio. Terminati i rilievi e i primi sopralluoghi, l’incendio era in via di spegnimento, per cui non si è ritenuto necessario effettuare ulteriori monitoraggi: i Vigili del fuoco hanno poi confermato che intorno alle ore 3 circa il rogo è stato domato. Arpae proseguirà gli accertamenti e le verifiche finalizzate a seguire le operazioni di messa in sicurezza dell’area e di corretto smaltimento dei rifiuti generati dall’incendio'.
Incendio Nuova Neon Group Due srl a San Dalmazio: i rilievi Arpae
Valori complessivamente contenuti, considerato che la colonna di fumo si disperdeva verso l’alto
