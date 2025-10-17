Si accendono tre nuovi photored a Sassuolo: tra due settimane scattano le multe

Inizierà alla mezzanotte tra domenica 19 e lunedì 20 ottobre il periodo di sperimentazione dei tre nuovi photored installati sul territorio dalla Polizia Locale di Sassuolo. I nuovi dispositivi di controllo delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo sono stati collocati agli incroci di: via Circonvallazione Sud/ via Rometta con direzione di marcia ovest verso est (verso l’Ospedale); via Ancora/via Emilia Romagna con direzione di marcia nord verso sud (verso Sassuolo) e via Radici In Monte con direzione di marcia Est verso Ovest (verso ponte Veggia).



La fase di sperimentazione avrà una durata di due settimane e terminerà alle 24 di lunedì 3 novembre: a partire da mezzanotte di martedì 4 novembre si procederà con la verbalizzazione automatizzata dei passaggi con luce rossa.'Il passaggio con semaforo rosso rappresenta una delle principali cause di incidenti gravi, tanto quanto l’eccesso di velocità, ed è indispensabile – ha affermato il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini - realizzare deterrenti in grado di diminuire il rischio. Dopo i primi photored, installati nel 2023 in via Palestro e via Rometta, abbiamo deciso di incrementare il servizio con tre nuove apparecchiature che vanno a coprire i tratti più pericolosi e le zone in cui questo tipo di infrazione è più frequente e, visti i buoni risultati andremo a potenziare i luoghi già attivi con un controllo nelle altre direzioni di marcia. Strumenti che non avranno solamente il compito di sanzionare chi, mettendo a rischio l’incolumità sua e quella degli altri, non rispetta le regole ma, soprattutto, di deterrenza'.