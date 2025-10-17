Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Si accendono tre nuovi photored a Sassuolo: tra due settimane scattano le multe

Si accendono tre nuovi photored a Sassuolo: tra due settimane scattano le multe

agli incroci di via Circonvallazione Sud/ via Rometta, via Ancora/via Emilia Romagna e via Radici in Monte

Inizierà alla mezzanotte tra domenica 19 e lunedì 20 ottobre il periodo di sperimentazione dei tre nuovi photored installati sul territorio dalla Polizia Locale di Sassuolo. I nuovi dispositivi di controllo delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo sono stati collocati agli incroci di: via Circonvallazione Sud/ via Rometta con direzione di marcia ovest verso est (verso l’Ospedale); via Ancora/via Emilia Romagna con direzione di marcia nord verso sud (verso Sassuolo) e via Radici In Monte con direzione di marcia Est verso Ovest (verso ponte Veggia).

 

La fase di sperimentazione avrà una durata di due settimane e terminerà alle 24 di lunedì 3 novembre: a partire da mezzanotte di martedì 4 novembre si procederà con la verbalizzazione automatizzata dei passaggi con luce rossa.
'Il passaggio con semaforo rosso rappresenta una delle principali cause di incidenti gravi, tanto quanto l’eccesso di velocità, ed è indispensabile – ha affermato il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini - realizzare deterrenti in grado di diminuire il rischio. Dopo i primi photored, installati nel 2023 in via Palestro e via Rometta, abbiamo deciso di incrementare il servizio con tre nuove apparecchiature che vanno a coprire i tratti più pericolosi e le zone in cui questo tipo di infrazione è più frequente e, visti i buoni risultati andremo a potenziare i luoghi già attivi con un controllo nelle altre direzioni di marcia. Strumenti che non avranno solamente il compito di sanzionare chi, mettendo a rischio l’incolumità sua e quella degli altri, non rispetta le regole ma, soprattutto, di deterrenza'.

