Sassuolo, spaccio in stazione: arrestato marocchino con 5mila euro in contanti

Il giudice ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera presso la Stazione Carabinieri di Sassuolo

Nella giornata del 30 settembre i carabinieri di Sassuolo, hanno arrestato in flagranza un marocchino, residente a Fiorano Modenese, sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina ad un acquirente locale.
L’operazione è scaturita da uno specifico servizio predisposto in prossimità della stazione ferroviaria di Sassuolo: nel corso dell’attività di osservazione e pedinamento i militari hanno documentato la cessione della sostanza e sono intervenuti immediatamente, recuperando l’involucro contenente cocaina.
Le successive perquisizioni, condotte con il supporto della Polizia Locale di Sassuolo, hanno consentito di rinvenire all’interno del veicolo e dell’abitazione dell’arrestato ulteriori dosi di cocaina, materiale per il confezionamento e la somma di 5.000 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.
Le indagini hanno inoltre permesso di accertare una consolidata attività di cessione di sostanze stupefacenti nei comuni di Sassuolo e di Formigine, a favore di diversi acquirenti abituali, già identificati ed ascoltati dai militari nella serata di ieri.
L’arresto è stato oggi convalidato dal Giudice il quale ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera presso la Stazione Carabinieri di Sassuolo.

Alloggio come centrale di spaccio alle Costellazioni: arrestato

Modena, spaccio al parco XXII aprile: arresto in diretta di uno straniero irregolare

Il Sassuolo travolge l'Udinese, al Mapei si festeggia

Sassuolo: la nuova Direttrice sanitaria è Giulia Ciancia

Furto, minacce, armi: 14 persone denunciate dai CC in una settimana

Droga e sesso tra i bivacchi abusivi alla Crocetta

Modena, 31enne travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale

Bologna, scoperta associazione a delinquere che gestiva 'diplomifici'

Modena, autista Seta aggredito a Guiglia da un passeggero: finisce al pronto soccorso

Minaccia personale e danneggia il pronto soccorso di Baggiovara: arrestata

Reggio, furgone tampona pullman di turisti in autostrada: muore un 40enne

Serramazzoni, il trattore si ribalta, muore a 81 anni

