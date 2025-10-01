Nella giornata del 30 settembre i carabinieri di Sassuolo, hanno arrestato in flagranza un marocchino, residente a Fiorano Modenese, sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina ad un acquirente locale.
L’operazione è scaturita da uno specifico servizio predisposto in prossimità della stazione ferroviaria di Sassuolo: nel corso dell’attività di osservazione e pedinamento i militari hanno documentato la cessione della sostanza e sono intervenuti immediatamente, recuperando l’involucro contenente cocaina.
Le successive perquisizioni, condotte con il supporto della Polizia Locale di Sassuolo, hanno consentito di rinvenire all’interno del veicolo e dell’abitazione dell’arrestato ulteriori dosi di cocaina, materiale per il confezionamento e la somma di 5.000 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.
Le indagini hanno inoltre permesso di accertare una consolidata attività di cessione di sostanze stupefacenti nei comuni di Sassuolo e di Formigine, a favore di diversi acquirenti abituali, già identificati ed ascoltati dai militari nella serata di ieri.
L’arresto è stato oggi convalidato dal Giudice il quale ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera presso la Stazione Carabinieri di Sassuolo.
Sassuolo, spaccio in stazione: arrestato marocchino con 5mila euro in contanti
