Il Sassuolo travolge l'Udinese, al Mapei si festeggia

Il Sassuolo porta a casa altri tre punti al termine dell'incontro con l'Udinese in un assolato Mapei Stadium. Reciproco omaggio alla curva al termine dell'incontro, segnato anche da due discussi episodi al Var che hanno negato due rigori agli avversari. Ma alla fine il risultato è netto.

La gara inizia subito con il vantaggio netto neroverde: due gol in 11 minuti con Laurienté (8') e Koné. I friulani si vedono negare due rigori dal Var, poi accorciano con Davis (55'), ma all'81' il classe 2001 Iannoni, due minuti dopo il suo ingresso in campo, segna di testa e chiude i conti. In classifica il Sassuolo sale a quota 6.



Il tabellino

Sassuolo-Udinese: 3-1Sassuolo: Muric; Walukiewicz (79’ Coulibaly), Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx (58’ Thorstvedt), Matic, Koné (79’ Iannoni), Berardi, Pinamonti (85’ Cheddira), Laurienté (58’ Fadera).A disposizione: Satalino, Turati, Candé, Volpato, Boloca, Skjellerup, Pieragnolo, Romagna, Moro, Lipani.All: Fabio GrossoUdinese: Sava, Palma (46’ Ehizibue), Kristensen, Solet, Zanoli (67’ Ekkelenkamp), Piotrowski (46’ Miller), Karlstrom, Atta (80’ Lovric), Zemura, Zaniolo (76’ Gueye), Davis.A disposizione: Venuti, Padelli, Goglichidze, Zarraga, Kamara, Bertola, Kabasele, Camara, Modesto.All: Kosta RunjaicMarcatori: 8’ Laurienté (S), 12’ Koné (S), 55’ Davis (U), 81’ Iannoni (S).Ammoniti: 18’ Piotrowski (U), 45+4’ Zaniolo (U), 61’ Ehizibue (U)Arbitro: Perenzoni di Rovereto