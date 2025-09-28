Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il Sassuolo travolge l'Udinese, al Mapei si festeggia

3-1 il risultato finale. Emiliani a segno all'8' con Laurienté e Koné al 12', nella ripresa le reti di Davis e di Iannoni, appena entrato

Il Sassuolo porta a casa altri tre punti al termine dell'incontro con l'Udinese in un assolato Mapei Stadium. Reciproco omaggio alla curva al termine dell'incontro, segnato anche da due discussi episodi al Var che hanno negato due rigori agli avversari. Ma alla fine il risultato è netto.
La gara inizia subito con il vantaggio netto neroverde: due gol in 11 minuti con Laurienté (8') e Koné. I friulani si vedono negare due rigori dal Var, poi accorciano con Davis (55'), ma all'81' il classe 2001 Iannoni, due minuti dopo il suo ingresso in campo, segna di testa e chiude i conti. In classifica il Sassuolo sale a quota 6.

 

Il tabellino

Sassuolo-Udinese: 3-1
Sassuolo: Muric; Walukiewicz (79’ Coulibaly), Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx (58’ Thorstvedt), Matic, Koné (79’ Iannoni), Berardi, Pinamonti (85’ Cheddira), Laurienté (58’ Fadera).
A disposizione: Satalino, Turati, Candé, Volpato, Boloca, Skjellerup, Pieragnolo, Romagna, Moro, Lipani.
All: Fabio Grosso
Udinese: Sava, Palma (46’ Ehizibue), Kristensen, Solet, Zanoli (67’ Ekkelenkamp), Piotrowski (46’ Miller), Karlstrom, Atta (80’ Lovric), Zemura, Zaniolo (76’ Gueye), Davis.
A disposizione: Venuti, Padelli, Goglichidze, Zarraga, Kamara, Bertola, Kabasele, Camara, Modesto.
All: Kosta Runjaic
Marcatori: 8’ Laurienté (S), 12’ Koné (S), 55’ Davis (U), 81’ Iannoni (S).
Ammoniti: 18’ Piotrowski (U), 45+4’ Zaniolo (U), 61’ Ehizibue (U)
Arbitro: Perenzoni di Rovereto

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E' stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

