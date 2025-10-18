Insieme a Bignami il senatore di Fratelli d’Italia Michele Barcaiuolo e la deputata di Fratelli d’Italia Daniela Dondi. 'La popolazione sta giustamente manifestando preoccupazione per un intervento che non è urbanistico, ma di vera propaganda - ha detto Bignami -. Si realizzerà una struttura apparentemente religiosa fuori da un controllo delle normative edilizie che consentirà il raduno di centinaia di persone che legittimamente professano la loro fede, ma con il rischio di propaganda a scopi religiosi'.
No alla moschea, Bignami a Sassuolo: 'Giustamente i cittadini sono preoccupati'
'Si realizzerà una struttura apparentemente religiosa fuori da un controllo delle normative edilizie che consentirà il raduno di centinaia di persone'
