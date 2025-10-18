Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

No alla moschea, Bignami a Sassuolo: 'Giustamente i cittadini sono preoccupati'

No alla moschea, Bignami a Sassuolo: 'Giustamente i cittadini sono preoccupati'

'Si realizzerà una struttura apparentemente religiosa fuori da un controllo delle normative edilizie che consentirà il raduno di centinaia di persone'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
Questa mattina il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo Bignami ha fatto visita al banchetto promosso da Fdi in piazza Garibaldi a Sassuolo per dire no alla moschea. La raccolta firme ha lo scopo di fermare il cambio di destinazione d’uso dell’immobile di via Decorati al Valore e il conseguente trasferimento della moschea da via Cavour al centro direzionale “I Quadrati”.
Insieme a Bignami il senatore di Fratelli d’Italia Michele Barcaiuolo e la deputata di Fratelli d’Italia Daniela Dondi. 'La popolazione sta giustamente manifestando preoccupazione per un intervento che non è urbanistico, ma di vera propaganda - ha detto Bignami -. Si realizzerà una struttura apparentemente religiosa fuori da un controllo delle normative edilizie che consentirà il raduno di centinaia di persone che legittimamente professano la loro fede, ma con il rischio di propaganda a scopi religiosi'.

La replica Pd

'Oggi il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, è arrivato a Sassuolo per una passerella politica costruita solo per alimentare il circo mediatico e la propaganda di partito contro un diritto di culto. Ma è questa la loro priorità, mentre il nostro territorio è travolto da una crisi industriale preoccupante? - afferma il Pd di Sassuolo -.
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Da capogruppo del principale partito di Governo, Bignami avrebbe la responsabilità di portare risposte concrete, non slogan, a un distretto che produce ricchezza, occupazione e innovazione per tutto il Paese. Invece, anche questa volta, Fratelli d’Italia sceglie la piazza al posto delle politiche, e le telecamere al posto dei tavoli di confronto con imprese e lavoratori. Il distretto ceramico è sotto pressione come mai prima d’ora. Le aziende locali pagano il 64% in più per l’energia elettrica rispetto alle concorrenti spagnole e il 44% in più rispetto a quelle francesi, mentre il gas costa il 12% in più. Sul fronte internazionale, i dazi americani introdotti da Donald Trump — amico e punto di riferimento politico di Giorgia Meloni — rischiano di salire fino a 3,70 euro al metro quadro, con oltre 50 milioni di euro di ricavi a rischio e possibili ripercussioni sull’occupazione. A tutto questo si aggiunge la concorrenza indiana, che produce ed esporta a prezzi stracciati, fuori da ogni standard ambientale e salariale europeo, e la tassazione ETS, che nel 2024 ha già comportato un calo del 20% negli investimenti industriali. Eppure, il Governo Meloni e il ministro del Made in Italy Urso, anch’egli di FDI, non hanno mosso un dito.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Forse è per questo che il Governo tace?'
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Si accendono tre nuovi photored a Sassuolo: tra due settimane scattano le multe

Si accendono tre nuovi photored a Sassuolo: tra due settimane scattano le multe

Tragedia al porto di Ravenna: autotrasportatore muore investito da un altro camion

Tragedia al porto di Ravenna: autotrasportatore muore investito da un altro camion

Sassuolo, spaccio di hashish e sostanze dopanti: in carcere italiano 36enne

Sassuolo, spaccio di hashish e sostanze dopanti: in carcere italiano 36enne

Carpi, nuova sede Polizia locale, Arletti e Fieni (FdI): 'Amministrazione ha preso in giro i cittadini'

Carpi, nuova sede Polizia locale, Arletti e Fieni (FdI): 'Amministrazione ha preso in giro i cittadini'

'Pavullo, è il momento di uscire dal Corpo unico della Polizia locale'

'Pavullo, è il momento di uscire dal Corpo unico della Polizia locale'

Colpo del Sassuolo a Verona, 0-1 al Bentegodi firmato Pinamonti

Colpo del Sassuolo a Verona, 0-1 al Bentegodi firmato Pinamonti

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia

Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia

Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera

Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta

Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti 'Dehors a Modena, bene il sindaco: il Comune non transiga sugli abusi'

'Dehors a Modena, bene il sindaco: il Comune non transiga sugli abusi'

Aimag dopo il doppio no della Corte dei Conti, il Pd auspica 'visione condivisa'

Aimag dopo il doppio no della Corte dei Conti, il Pd auspica 'visione condivisa'

Verso l’Azienda Unica del TPL in Emilia-Romagna: la Regione incassa primo ok della CGIL

Verso l’Azienda Unica del TPL in Emilia-Romagna: la Regione incassa primo ok della CGIL

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'