Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Finale Emilia: fermato e arrestato spacciatore di cocaina e hashish

Finale Emilia: fermato e arrestato spacciatore di cocaina e hashish

È un uomo di 32 anni fermato dai Carabinieri mentre transitava in via Frassoni

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Nel corso della serata del 23 ottobre 2025, durante un servizio di perlustrazione e controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Finale Emilia hanno tratto in arresto un uomo 32enne, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

 

L’indagato è stato controllato in via Frassoni, mentre si trovava a bordo della propria autovettura: la relativa perquisizione personale ha consentito di rinvenire 18 involucri di cocaina, per un peso complessivo lordo di circa 11 grammi, e 3 dosi di hashish, per un peso totale di circa 5 grammi, oggetto di sequestro per i conseguenti accertamenti tecnici.
Al termine delle operazioni, su disposizione della Procura della Repubblica di Modena, l’uomo veniva sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

 

Oggi, a seguito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, senza disporre alcuna misura cautelare.

 

 

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Maranello: ruba alcolici al supermercato, arrestato marocchino

Maranello: ruba alcolici al supermercato, arrestato marocchino

Sindacato carabinieri: 'Vicinanza e rispetto per la Polizia Locale di Modena'

Sindacato carabinieri: 'Vicinanza e rispetto per la Polizia Locale di Modena'

Maranello, tentano di truffare una anziana 78enne: arrestati due campani

Maranello, tentano di truffare una anziana 78enne: arrestati due campani

Sicurezza e controlli nel modenese: 21 denunce e 11 segnalazioni in una settimana di attività dei Carabinieri

Sicurezza e controlli nel modenese: 21 denunce e 11 segnalazioni in una settimana di attività dei Carabinieri

Nasce il Gis dei carabinieri: 18 ottobre 1977

Nasce il Gis dei carabinieri: 18 ottobre 1977

Modena, omaggio ai carabinieri caduti in servizio a Castel d'Azzano

Modena, omaggio ai carabinieri caduti in servizio a Castel d'Azzano

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti 'Vignola, Commissione sanità: gravissima l'assenza del Pd e della giunta'

'Vignola, Commissione sanità: gravissima l'assenza del Pd e della giunta'

Spilamberto e Savignano, denunciate tre persone per abbandono di rifiuti

Spilamberto e Savignano, denunciate tre persone per abbandono di rifiuti

Mirandola, tutto come previsto: Mariapaola Bergomi confermata presidente Memoria festival

Mirandola, tutto come previsto: Mariapaola Bergomi confermata presidente Memoria festival

Carpi, questore ordina chiusura per 10 giorni di un esercizio pubblico in centro storico

Carpi, questore ordina chiusura per 10 giorni di un esercizio pubblico in centro storico

Articoli Recenti Direzione sanitaria dell’ospedale Ramazzini di Carpi, arriva Giuseppe Licitra

Direzione sanitaria dell’ospedale Ramazzini di Carpi, arriva Giuseppe Licitra

Schianto sulla Statale 12 a Pavullo: due feriti

Schianto sulla Statale 12 a Pavullo: due feriti

Carpi, il Comune potenzia educativa di strada contro devianza giovanile

Carpi, il Comune potenzia educativa di strada contro devianza giovanile

Castelfranco: camion esce di strada e si ribalta, via Emilia in tilt

Castelfranco: camion esce di strada e si ribalta, via Emilia in tilt