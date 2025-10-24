Finale Emilia: fermato e arrestato spacciatore di cocaina e hashish

Nel corso della serata del 23 ottobre 2025, durante un servizio di perlustrazione e controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Finale Emilia hanno tratto in arresto un uomo 32enne, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



L’indagato è stato controllato in via Frassoni, mentre si trovava a bordo della propria autovettura: la relativa perquisizione personale ha consentito di rinvenire 18 involucri di cocaina, per un peso complessivo lordo di circa 11 grammi, e 3 dosi di hashish, per un peso totale di circa 5 grammi, oggetto di sequestro per i conseguenti accertamenti tecnici.Al termine delle operazioni, su disposizione della Procura della Repubblica di Modena, l’uomo veniva sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Oggi, a seguito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, senza disporre alcuna misura cautelare.