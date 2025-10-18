Il GIS è un Gruppo di Intervento Speciale dei Carabinieri nato il 18 ottobre 1977, da una disposizione dell'allora Ministro dell'interno Francesco Cossiga. È un reparto costituito da uomini che prima ancora della loro vita, hanno come priorità la sicurezza nazionale.
Il GIS ha operato e opera in diversi teatri di guerra nonché in tutti i Paesi dove le sedi diplomatiche italiane si trovano più a rischio. Il reparto dipende operativamente dal Comando interforze per le operazioni delle Forze Speciali. È considerato uno dei migliori reparti di forze speciali al mondo per quanto riguarda l'antiterrorismo. Il GIS svolge compiti altamente strategici e ad altissimo rischio sia nel territorio nazionale che all'estero. Gli aspiranti al Gruppo di Intervento Speciale provengono dal 1° reggimento paracadutisti 'Tuscania', élite dei carabinieri.
Il GIS è protetto dal più assoluto riserbo riguardo l'identità dei suoi uomini, che nascondono il loro volto per questioni di sicurezza. I carabinieri, del Gruppo di intervento Speciale, sono innanzitutto selezionati dal punto di vista psicofisico. Il loro addestramento è durissimo: i militari vengono formati e specializzati al paracadutismo, allenati all'arrampicata, alla costruzione e impiego di esplosivi, alla guida veloce, alla guerriglia e molto altro.
Nasce il Gis dei carabinieri: 18 ottobre 1977
