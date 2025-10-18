Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Nasce il Gis dei carabinieri: 18 ottobre 1977

Nasce il Gis dei carabinieri: 18 ottobre 1977

Il GIS ha operato e opera in diversi teatri di guerra nonché in tutti i Paesi dove le sedi diplomatiche italiane si trovano più a rischio

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Il GIS è un Gruppo di Intervento Speciale dei Carabinieri nato il 18 ottobre 1977, da una disposizione dell'allora Ministro dell'interno Francesco Cossiga. È un reparto costituito da uomini che prima ancora della loro vita, hanno come priorità la sicurezza nazionale.
Il GIS ha operato e opera in diversi teatri di guerra nonché in tutti i Paesi dove le sedi diplomatiche italiane si trovano più a rischio. Il reparto dipende operativamente dal Comando interforze per le operazioni delle Forze Speciali. È considerato uno dei migliori reparti di forze speciali al mondo per quanto riguarda l'antiterrorismo. Il GIS svolge compiti altamente strategici e ad altissimo rischio sia nel territorio nazionale che all'estero. Gli aspiranti al Gruppo di Intervento Speciale provengono dal 1° reggimento paracadutisti 'Tuscania', élite dei carabinieri.
Il GIS è protetto dal più assoluto riserbo riguardo l'identità dei suoi uomini, che nascondono il loro volto per questioni di sicurezza. I carabinieri, del Gruppo di intervento Speciale, sono innanzitutto selezionati dal punto di vista psicofisico. Il loro addestramento è durissimo: i militari vengono formati e specializzati al paracadutismo, allenati all'arrampicata, alla costruzione e impiego di esplosivi, alla guida veloce, alla guerriglia e molto altro.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Commissione COVID, interviene la Prof. Gismondo: 'Smascheriamo gli errori per non ripeterli'

Commissione COVID, interviene la Prof. Gismondo: 'Smascheriamo gli errori per non ripeterli'

Castelnuovo Rangone: fatto esplodere postamat, criminali in fuga coi contanti

Castelnuovo Rangone: fatto esplodere postamat, criminali in fuga coi contanti

Minorenni picchiati e rapinati sui bus e all'uscita di scuola: in carcere un 20enne per 9 colpi

Minorenni picchiati e rapinati sui bus e all'uscita di scuola: in carcere un 20enne per 9 colpi

Truffa aggravata ai danni di anziani, arrestato 52enne

Truffa aggravata ai danni di anziani, arrestato 52enne

Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra

Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra

San Felice, sorpresa a rubare: arrestata ex donna delle pulizie

San Felice, sorpresa a rubare: arrestata ex donna delle pulizie

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Giornata mondiale del sorriso: 6 ottobre

Giornata mondiale del sorriso: 6 ottobre

Giornata Internazionale del linguaggio del Pirata: 19 settembre

Giornata Internazionale del linguaggio del Pirata: 19 settembre

La Giornata Mondiale dei Sogni: 25 settembre

La Giornata Mondiale dei Sogni: 25 settembre

San Francesco d'Assisi: 4 ottobre sarà ancora Festa nazionale

San Francesco d'Assisi: 4 ottobre sarà ancora Festa nazionale

Articoli Recenti Giornata Internazionale per l'eliminazione della povertà: 17 ottobre

Giornata Internazionale per l'eliminazione della povertà: 17 ottobre

Cento anni fa nasceva Angela Lansbury

Cento anni fa nasceva Angela Lansbury

Nasce Virgilio: 15 ottobre 70 a.C.

Nasce Virgilio: 15 ottobre 70 a.C.

Prima uscita di Winnie the Pooh: 14 ottobre 1926

Prima uscita di Winnie the Pooh: 14 ottobre 1926