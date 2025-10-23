Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Maranello: ruba alcolici al supermercato:

È un ventiduenne di origine marocchina, notato delle vigilanza interna e fermato dai Carabinieri. Riconsegnato il bottino da dodici bottiglie per 400 euro di va

Ieri pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Maranello hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 22enne di origine marocchina, domiciliato a Castelvetro di Modena, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato.
Dopo aver prelevato ben 12 bottiglie di superalcolici all’interno di un noto ipermercato sassolese, per un valore complessivo di quasi 400 euro. Il ragazzo le aveva occultate in uno zaino oltrepassando le casse, senza effettuare alcun pagamento.
Fermato dal personale addetto alla vigilanza, è stato immediatamente identificato dai militari intervenuti, i quali hanno recuperato la refurtiva e sequestrato quanto rinvenuto.
Dai successivi accertamenti è emerso che il giovane non fosse nuovo a certe condotte e che, da circa una settimana, era stato persino segnalato quale persona scomparsa dal padre convivente.
Questa mattina, all’esito dell’udienza, il Giudice Monocratico del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione giornaliera presso la Stazione Carabinieri di Castelvetro di Modena.

 

 

