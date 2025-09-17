Il futuro della famiglia: il vescovo e Patriarca al Rotary Vignola Castelfranco Bazzano

Ieri sera conviviale del Rotary Club Vignola Castelfranco Bazzano, con ospiti il vescovo abate di Modena Erio Castellucci e l'ex parlamentare Edoardo Patriarca. Tema della serata la famiglia: stato dell'arte e prospettive future. L'onorevole Patriarca ha sottolineato la visione repubblicana della famiglia, con riferimento alla Costituzione e agli articoli che trattano il tema delle unioni matrimoniali. Ha anche esposto la sua personale visione del futuro della famiglia senza nascondere le difficoltà che stanno emergendo e che, necessariamente, influenzeranno il futuro dei giovani e delle future famiglie. Il vescovo Erio Castellucci ha inquadrato la situazione dal punto di vista religioso, mettendo in evidenza che l'aggregazione delle famiglie intorno alle comunità e alle parrocchie sparse sul territorio può essere un buon modo per rendere la vita dei giovani di oggi e domani meno solitaria e più integrata. Entrambi hanno sottolineato che occorre, da parte di tutti, una forte presa in carico delle situazioni familiari più difficili, quelle nelle quali si evidenziano fenomeni di solitudine e di teppismo, fenomeno purtroppo in crescita nel numero, col contestuale drammatico calo per dell'età di chi commette reati di questo tipo. Presenti alla serata circa 35 soci del Club con molti ospiti tra cui il vicario del vescovo e il parroco di Vignola.

Nella foto Edoardo Patriarca, Paolo Botti e il vescovo Erio Castellucci

