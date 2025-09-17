Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il futuro della famiglia: il vescovo e Patriarca al Rotary Vignola Castelfranco Bazzano

Il futuro della famiglia: il vescovo e Patriarca al Rotary Vignola Castelfranco Bazzano

Presenti alla serata circa 35 soci del Club con molti ospiti tra cui il vicario del vescovo e il parroco di Vignola

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Ieri sera conviviale del Rotary Club Vignola Castelfranco Bazzano, con ospiti il vescovo abate di Modena Erio Castellucci e l'ex parlamentare Edoardo Patriarca. Tema della serata la famiglia: stato dell'arte e prospettive future. L'onorevole Patriarca ha sottolineato la visione repubblicana della famiglia, con riferimento alla Costituzione e agli articoli che trattano il tema delle unioni matrimoniali. Ha anche esposto la sua personale visione del futuro della famiglia senza nascondere le difficoltà che stanno emergendo e che, necessariamente, influenzeranno il futuro dei giovani e delle future famiglie. Il vescovo Erio Castellucci ha inquadrato la situazione dal punto di vista religioso, mettendo in evidenza che l'aggregazione delle famiglie intorno alle comunità e alle parrocchie sparse sul territorio può essere un buon modo per rendere la vita dei giovani di oggi e domani meno solitaria e più integrata. Entrambi hanno sottolineato che occorre, da parte di tutti, una forte presa in carico delle situazioni familiari più difficili, quelle nelle quali si evidenziano fenomeni di solitudine e di teppismo, fenomeno purtroppo in crescita nel numero, col contestuale drammatico calo per dell'età di chi commette reati di questo tipo. Presenti alla serata circa 35 soci del Club con molti ospiti tra cui il vicario del vescovo e il parroco di Vignola.
Nella foto Edoardo Patriarca, Paolo Botti e il vescovo Erio Castellucci

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Vignola, Blessed Child Opera presenta Red Flags al Circolo Ribalta

Vignola, Blessed Child Opera presenta Red Flags al Circolo Ribalta

Platis e Massa (Fi): 'Vignola, sulla sanità il sindaco venga riferire in Consiglio comunale'

Platis e Massa (Fi): 'Vignola, sulla sanità il sindaco venga riferire in Consiglio comunale'

I sindaci: 'Altini ci ha promesso che il Pronto soccorso di Vignola non è in discussione'

I sindaci: 'Altini ci ha promesso che il Pronto soccorso di Vignola non è in discussione'

'Ora basta, l'Ausl di Modena dica quale Ps chiuderà nello scenario peggiore'

'Ora basta, l'Ausl di Modena dica quale Ps chiuderà nello scenario peggiore'

L'Ausl promette: 'Il Pronto Soccorso di Vignola resta operativo: nessuna ipotesi di chiusura'

L'Ausl promette: 'Il Pronto Soccorso di Vignola resta operativo: nessuna ipotesi di chiusura'

Distretto sanitario di Vignola, la nuova direttrice è Fabia Franchi

Distretto sanitario di Vignola, la nuova direttrice è Fabia Franchi

Spazio ADV dedicata a Modena Città dei Festival
Articoli più Letti Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Modena: diciottenne tunisino arrestato per spaccio, il giudice dispone il divieto di dimora

Modena: diciottenne tunisino arrestato per spaccio, il giudice dispone il divieto di dimora

Il centro per l'impiego trasloca: per 10 giorni servizi solo a distanza

Il centro per l'impiego trasloca: per 10 giorni servizi solo a distanza

I 50 anni di Test: la crescita di un laboratorio con forti radici locali

I 50 anni di Test: la crescita di un laboratorio con forti radici locali

'MU.SP - Muri Sportivi', inaugurato il progetto per la Scuola Elementare San Geminiano di Cognento

'MU.SP - Muri Sportivi', inaugurato il progetto per la Scuola Elementare San Geminiano di Cognento