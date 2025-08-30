Il sindaco di Medolla Alberto Calciolari replica oggi alle dichiarazioni del vice coordinatore regionale di Forza Italia Antonio Platis in merito alla mancata pubblicazione di alcuni atti nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. 'Si tratta di un problema esclusivamente tecnico-informatico – precisa il primo cittadino medollese – come sta emergendo dalle verifiche che stanno conducendo gli uffici, con tutta probabilità avvenuto quest’anno nel corso della migrazione dei dati contenuti negli archivi ai nuovi applicativi, operazione che ha fatto seguito alla sostituzione di tutti quelli in essere, avvenuta l’anno scorso nell’ambito delle opere di digitalizzazione, possibili grazie alla partecipazione ai relativi bandi PNRR. Un’operazione complessa che ci ha consentito di ottenere i fondi necessari per dotare il Comune di un parco applicativi completamente rinnovato. Quindi nessun intento di nascondere alcun documento o informazione, tanto che i documenti “mancanti” erano regolarmente caricati nel vecchio applicativo e, aggiungo, una loro mancata pubblicazione sarebbe stata notata senz’altro dai consiglieri di opposizione. Piuttosto, a proposito di trasparenza, lascia perplessi l’accostamento da parte di Platis a una vicenda complessa come quella di AMO, che nulla ha a vedere con la nostra. Comprendo le regole della battaglia politica, che però dovrebbe rimanere entro certi limiti, tra cui la chiarezza dovuta ai cittadini, soprattutto su temi come questi'.
Medolla nel mirino Corte dei Conti, il sindaco Calciolari a Platis: 'E' solo un problema tecnico'
'Nessun intento di nascondere alcun documento o informazione, tanto che i documenti “mancanti” erano regolarmente caricati nel vecchio applicativo'
