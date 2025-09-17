Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il centro per l'impiego trasloca: per 10 giorni servizi solo a distanza

Il centro per l'impiego trasloca: per 10 giorni servizi solo a distanza

Da mercoledì 1° ottobre il Centro e l’Ufficio per il collocamento mirato riapriranno nella nuova sede di Viale del Mercato 13

Da venerdì 19 settembre a martedì 30 settembre compresi, gli uffici del Centro per l’impiego di Modena e del Collocamento mirato di via delle Costellazioni saranno chiusi per trasloco.
I servizi saranno erogati esclusivamente a distanza. Le operatrici e gli operatori saranno contattabili via e-mail o telefono e i colloqui, su appuntamento, potranno essere effettuati solo mediante videochiamate su Teams.
Da mercoledì 1° ottobre il Centro per l’Impiego e l’Ufficio per il collocamento mirato riapriranno nella nuova sede di Viale del Mercato 13, nella sede dell'ex Stallini, nell'area dell'ex Mercato Bestiame, completamente ristrutturata. Con i servizi erogati regolarmente, anche in presenza.

