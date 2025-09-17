Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena: diciottenne tunisino arrestato per spaccio, il giudice dispone il divieto di dimora

Modena: diciottenne tunisino arrestato per spaccio, il giudice dispone il divieto di dimora

In largo del Pozzo a Modena, il giovane era fuggito alla vista della Polizia di Stato, tentando di disfarsi di un involucro con 50 grammi di hashish, due confezioni di cocaina e un bilancino

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 18 anni per il reato di detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente.
Nella serata di ieri, intorno alle ore 19.00, la Squadra Volante è intervenuta nei pressi di Largo del Pozzo, dove era stata segnalata la presenza di alcune persone dall’atteggiamento sospetto.
Alla vista della Polizia, un giovane si è dato a precipitosa fuga, tentando di disfarsi di un involucro lanciandolo all’interno del giardino di un nido d’infanzia nelle vicinanze.
Il giovane, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato raggiunto e bloccato dagli operatori.
All’interno dell’involucro, subito recuperato dagli agenti, sono stati rinvenuti circa 50 grammi di hashish, due confezioni di cocaina e un bilancino di precisione.
All’esito dell’udienza, svoltasi nella giornata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora a Modena.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Siti web inneggianti e terrorismo islamico: connessioni anche a Modena

Siti web inneggianti e terrorismo islamico: connessioni anche a Modena

Reagisce ad un controllo dei Carabinieri, nascondeva droga

Reagisce ad un controllo dei Carabinieri, nascondeva droga

Controlli amministrativi nella movida: sanzionati tre locali

Controlli amministrativi nella movida: sanzionati tre locali

Vedono la Polizia, parcheggiano e scappano: all'interno dell'auto avevano hashish e cocaina

Vedono la Polizia, parcheggiano e scappano: all'interno dell'auto avevano hashish e cocaina

Spaccio: un arresto al Parco Ferrari

Spaccio: un arresto al Parco Ferrari

Modena, Novi Sad: nasconde in bocca la cocaina: arrestato 38enne nigeriano

Modena, Novi Sad: nasconde in bocca la cocaina: arrestato 38enne nigeriano

Spazio ADV dedicata a Modena Città dei Festival
Articoli più Letti Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Il centro per l'impiego trasloca: per 10 giorni servizi solo a distanza

Il centro per l'impiego trasloca: per 10 giorni servizi solo a distanza

I 50 anni di Test: la crescita di un laboratorio con forti radici locali

I 50 anni di Test: la crescita di un laboratorio con forti radici locali

'MU.SP - Muri Sportivi', inaugurato il progetto per la Scuola Elementare San Geminiano di Cognento

'MU.SP - Muri Sportivi', inaugurato il progetto per la Scuola Elementare San Geminiano di Cognento

Modena, Ausl in lutto: è morto a 52 anni il dottor Francesco Rametta

Modena, Ausl in lutto: è morto a 52 anni il dottor Francesco Rametta