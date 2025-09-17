Modena, aggredisce col coltello i carabinieri: arrestata 31enne modenese

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri di Modena hanno arrestato in flagranza una 31enne modenese per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e porto abusivo di coltello. L’intervento dei militari è scaturito da una richiesta pervenuta alla Centrale Operativa, che segnalava la presenza di una persona sospetta nei pressi della sede AVIS Provinciale di via Borri.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno individuato la donna, in stato di alterazione verosimilmente dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti; sottoposta a controllo, è stata trovata in possesso di un coltello a lama fissa della lunghezza di circa 15 centimetri.

Durante la fase di identificazione, la donna ha opposto attiva resistenza al controllo, aggredendo i militari con sputi, spintoni e graffi. Uno degli operanti ha riportato lievi lesioni, successivamente medicate presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Modena. La donna è stata pertanto tratta in arresto e, a seguito dell’udienza per direttissima, è stata sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

