Orrore a Modena, coppia sorprende ladro: ivoriano li prende a bastonate e li manda all'ospedale

La Polizia di Modena ha arrestato un ivoriano di 32 anni per i reati di lesioni personali aggravate e violazione di domicilio. Ieri mattina due coniugi, nel quartiere Amendola-Rosselli, hanno sorpreso l'uomo mentre tentava di forzare con una cesoia e una mazzetta da carpentiere la serranda del garage di loro proprietà posto nel seminterrato dell’abitazione. Il 32enne ha reagito colpendoli più volte al capo e sul corpo con un bastone, che a causa della forza impressa si è spezzato, rincorrendoli poi nel giardino esterno dove l’aggressione è continuata sotto gli occhi di alcuni testimoni, gli stessi che lo hanno seguito fino all’arrivo della Polizia.

Una volta allontanatosi dal luogo dei fatti, l’indagato si è recato all’interno di una abitazione, che da alcuni giorni occupava abusivamente, dove un altro testimone lo ha visto nel cortile mentre lavava in un recipiente il bastone di legno. Da un immediato sopralluogo, gli agenti hanno rinvenuto cesoie e bastone, spezzato in una estremità, nei pressi dell’abitazione dell’indagato, mentre la mazzetta da carpentiere è stata consegnata alla Polizia dalle vittime, che erano riuscite nell’intento di sottrargliela durante l’aggressione.

La coppia è stata soccorsa da personale sanitario del 118 e accompagnata presso il Pronto Soccorso del locale Policlinico. Entrambi sono stati dimessi con prognosi di 20 giorni.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella giornata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare in carcere.

