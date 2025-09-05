Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Scontro auto e moto a Montale Rangone: ferito grave un centauro

Ad avere la peggio l'uomo in sella al mociclo, trasportato al Trauma Center di Baggiovara

L'allarme al 118 è scattato poco prima delle ore 20. Allarme che ha portato in mezzi di soccorso lungo la Strada Statale 12 'dell’Abetone e del Brennero', a Montale Rangone dove si era verificato uno scontro tra una moto e un'autovettura. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle autorità competenti e le cause dell’impatto non sono al momento note.

 

Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, un uomo di cui non sono ancora state rese note le generalità. Le sue condizioni sono apparse serie fin da subito: sul posto sono intervenuti tempestivamente un’ambulanza e un’automedica, che hanno prestato le prime cure al ferito, classificato con codice 3

 

L’uomo è stato successivamente trasportato al Pronto Soccorso del Trauma Center dell’Ospedale di Baggiovara

 

Sul posto per i rilievi di legge, i Carabinieri e i soccorsi stradali per la gestione del traffico. La circolazione sulla SS12 ha subito rallentamenti e deviazioni temporanee per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

 

 

 

