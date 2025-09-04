Maranello, ruba un powerbank e 7 confezioni di caffè: marocchino denunciato

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri di Maranello hanno denunciato un 39enne di origine marocchina, domiciliato a Torino ed irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile di furto aggravato all’interno di un esercizio commerciale. L’uomo, intorno alle 15, dopo avere rimosso i dispositivi antitaccheggio, si è impossessato di accessori per telefonia (tra cui un powerbank) e di sette confezioni di caffè, per un valore complessivo di circa 127 euro, occultandoli all’interno di un sacchetto di plastica.

Il tentativo di allontanarsi da un supermercato della zona, non è però riuscito grazie all’intervento del personale di vigilanza, che lo ha fermato nel parcheggio antistante, consegnandolo ai militari dell’Arma. La refurtiva è stata recuperata e restituita al punto vendita.

