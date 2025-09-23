Figlio violento aggredisce Carabinieri in soccorso dei genitori

Un intervento dei Carabinieri di Maranello, nato da una richiesta di aiuto da parte di una famiglia in difficoltà, si è trasformato in un episodio di violenza che ha portato all’arresto di un 35enne, residente in città.

È accaduto nel primo pomeriggio di sabato 20 settembre, quando i militari sono stati chiamati dalla madre dell’uomo, preoccupata per il forte stato di alterazione psico-fisica del figlio.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno cercato di riportarlo alla calma, ma l’uomo, già noto per precedenti episodi di violenza, ha improvvisamente colpito con un pugno un militare intervenuto per proteggere il padre. Immobilizzato, l’esagitato ha continuato ad opporre resistenza anche dopo l’applicazione delle manette.

Il 35enne è stato così arrestato con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, all’esito dell’udienza del 22 settembre, ha così convalidato l’arresto ed applicato nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Stazione Carabinieri di Maranello.

