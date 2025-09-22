Sorbara, due ragazze aggredite da un gruppo di adulti dopo un bacio

'Sabato sera, nell’area spettacoli della festa del Lambrusco di Sorbara alcune ragazze sono state vittime di un’aggressione omofoba e sessista da parte di un manipolo di persone adulte, insultate per essersi baciate e per avere espresso idee antifasciste'. A darne notizia è il sindaco di Bomporto, Tania Meschiari. I volontari sono intervenuti per sedare la lite e, successivamente, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

'Un fatto grave e intollerabile, che non ci rappresenta e che condanniamo con fermezza - afferma il sindaco -. Mi preme evidenziare che proprio negli stessi luoghi, solo una settimana prima, erano transitati tanti cittadini e cittadine dell’Unione del Sorbara, insieme a partecipanti e soci di associazioni che lottano contro la violenza, durante la Rainbow Bike: un’iniziativa nata per difendere i diritti, l’uguaglianza e per condannare con forza le discriminazioni. Per questo ieri sera, prima di chiudere lo spettacolo, un rappresentante del Comitato è salito sul palco insieme a una delle ragazze aggredite, per ribadire solidarietà e sostegno, e per prendere le distanze da gesti che non troveranno mai spazio a Bomporto. A Bomporto non c’è spazio per odio, violenza e discriminazione. Ci impegniamo quotidianamente per promuovere il rispetto, la libertà e l’inclusione. La nostra comunità continuerà a difendere questi valori, senza esitazione'.

