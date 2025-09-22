La società Asd Bastiglia pesca ha ottenuto il titolo di campione d'Italia 2025 nel campionato italiano box tenutosi il 31 agosto alle Vallette di Ostellato, nel ferrarese. Su 54 squadre presente, ognuna composta da 4 atleti, la Asd Bastiglia era presente con tre squadre. Una di queste ha vinto l'esordio del sabato con un primo di settore e un secondo posto assoluto di giornata, una exploit che si è ripetuto domenica con un primo di settore e secondo assoluto (come peso) di giornata. Così, con oltre 42 kg di pescato in due giorni di gara, la squadra composta da Massimo Piccinini, Massimo Zoboli, Gianluca Cavazzoli e Federico Sala si è aggiudicata il campionato.
'Martedì scorso la nostra sede ai Laghi Elena di Bomporto hanno ospitato la festa per i nostri campioni - racconta soddisfatto Oreste Casalgrandi (foto sopra), responsabile della società Asd Bastiglia pesca -. Alla cena presenti i sostenitori, lo staff della Tubertini di Bazzano con cui collaboriamo dal lontano 1999 e Alberto Alboni del nostro negozio di riferimento, Pianeta pesca di Modena. Essere riusciti a vincere davanti a tante società forti venute da tutto il Paese ci rende orgogliosi e ci rafforza nel credere in questo sport'.
Nazionali di Pesca, il Bastiglia vince il campionato italiano
Con 42 kg di pescato in due giorni di gara, la squadra composta da Massimo Piccinini, Massimo Zoboli, Gianluca Cavazzoli e Federico Sala ha vinto il titolo
La società Asd Bastiglia pesca ha ottenuto il titolo di campione d'Italia 2025 nel campionato italiano box tenutosi il 31 agosto alle Vallette di Ostellato, nel ferrarese. Su 54 squadre presente, ognuna composta da 4 atleti, la Asd Bastiglia era presente con tre squadre. Una di queste ha vinto l'esordio del sabato con un primo di settore e un secondo posto assoluto di giornata, una exploit che si è ripetuto domenica con un primo di settore e secondo assoluto (come peso) di giornata. Così, con oltre 42 kg di pescato in due giorni di gara, la squadra composta da Massimo Piccinini, Massimo Zoboli, Gianluca Cavazzoli e Federico Sala si è aggiudicata il campionato.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta
Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda
Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'
Serramazzoni, a Ligorzano inaugura la nuova scuola mediaArticoli Recenti
Sorbara, due ragazze aggredite da un gruppo di adulti dopo un bacio
Castelnuovo, festa medievale per celebrare i mille anni
Cade nel parco dei sassi di Rocca Malatina: soccorsa una 67enne
Pavullo: scontro moto-trattore in via Giardini