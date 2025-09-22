Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Nazionali di Pesca, il Bastiglia vince il campionato italiano

Nazionali di Pesca, il Bastiglia vince il campionato italiano

Con 42 kg di pescato in due giorni di gara, la squadra composta da Massimo Piccinini, Massimo Zoboli, Gianluca Cavazzoli e Federico Sala ha vinto il titolo

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo

La società Asd Bastiglia pesca ha ottenuto il titolo di campione d'Italia 2025 nel campionato italiano box tenutosi il 31 agosto alle Vallette di Ostellato, nel ferrarese. Su 54 squadre presente, ognuna composta da 4 atleti, la Asd Bastiglia era presente con tre squadre. Una di queste ha vinto l'esordio del sabato con un primo di settore e un secondo posto assoluto di giornata, una exploit che si è ripetuto domenica con un primo di settore e secondo assoluto (come peso) di giornata. Così, con oltre 42 kg di pescato in due giorni di gara, la squadra composta da Massimo Piccinini, Massimo Zoboli, Gianluca Cavazzoli e Federico Sala si è aggiudicata il campionato.

'Martedì scorso la nostra sede ai Laghi Elena di Bomporto hanno ospitato la festa per i nostri campioni - racconta soddisfatto Oreste Casalgrandi (foto sopra), responsabile della società Asd Bastiglia pesca -. Alla cena presenti i sostenitori, lo staff della Tubertini di Bazzano con cui collaboriamo dal lontano 1999 e Alberto Alboni del nostro negozio di riferimento, Pianeta pesca di Modena. Essere riusciti a vincere davanti a tante società forti venute da tutto il Paese ci rende orgogliosi e ci rafforza nel credere in questo sport'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Liberazione Bastiglia, 80 anni dopo: arriva una delegazione di americani

Liberazione Bastiglia, 80 anni dopo: arriva una delegazione di americani

Bastiglia, sporcizia e degrado nei parchi e al cimitero situazione fuori controllo

Bastiglia, sporcizia e degrado nei parchi e al cimitero situazione fuori controllo

Bastiglia, ceste Caritas: la generosità dei bambini per chi ha bisogno

Bastiglia, ceste Caritas: la generosità dei bambini per chi ha bisogno

Bastiglia, vandali danno alle fiamme bidone raccolta abiti usati

Bastiglia, vandali danno alle fiamme bidone raccolta abiti usati

Bastiglia si prepara a celebrare la sagra di San Clemente

Bastiglia si prepara a celebrare la sagra di San Clemente

Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta

Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta

Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda

Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda

Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'

Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'

Serramazzoni, a Ligorzano inaugura la nuova scuola media

Serramazzoni, a Ligorzano inaugura la nuova scuola media

Articoli Recenti Sorbara, due ragazze aggredite da un gruppo di adulti dopo un bacio

Sorbara, due ragazze aggredite da un gruppo di adulti dopo un bacio

Castelnuovo, festa medievale per celebrare i mille anni

Castelnuovo, festa medievale per celebrare i mille anni

Cade nel parco dei sassi di Rocca Malatina: soccorsa una 67enne

Cade nel parco dei sassi di Rocca Malatina: soccorsa una 67enne

Pavullo: scontro moto-trattore in via Giardini

Pavullo: scontro moto-trattore in via Giardini