Nazionali di Pesca, il Bastiglia vince il campionato italiano

La società Asd Bastiglia pesca ha ottenuto il titolo di campione d'Italia 2025 nel campionato italiano box tenutosi il 31 agosto alle Vallette di Ostellato, nel ferrarese. Su 54 squadre presente, ognuna composta da 4 atleti, la Asd Bastiglia era presente con tre squadre. Una di queste ha vinto l'esordio del sabato con un primo di settore e un secondo posto assoluto di giornata, una exploit che si è ripetuto domenica con un primo di settore e secondo assoluto (come peso) di giornata. Così, con oltre 42 kg di pescato in due giorni di gara, la squadra composta da Massimo Piccinini, Massimo Zoboli, Gianluca Cavazzoli e Federico Sala si è aggiudicata il campionato.



'Martedì scorso la nostra sede ai Laghi Elena di Bomporto hanno ospitato la festa per i nostri campioni - racconta soddisfatto Oreste Casalgrandi (foto sopra), responsabile della società Asd Bastiglia pesca -. Alla cena presenti i sostenitori, lo staff della Tubertini di Bazzano con cui collaboriamo dal lontano 1999 e Alberto Alboni del nostro negozio di riferimento, Pianeta pesca di Modena. Essere riusciti a vincere davanti a tante società forti venute da tutto il Paese ci rende orgogliosi e ci rafforza nel credere in questo sport'.

