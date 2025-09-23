Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Bastiglia, immagini e voci della Liberazione

Bastiglia, immagini e voci della Liberazione

Un incontro emozionante tra memoria, ricerca e dialogo internazionale

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
Una bambina ritratta in una fotografia del 1945, oggi una signora di 92 anni. Un edificio finalmente identificato, al civico 138 della Ravarino-Carpi. Sono questi due dei tasselli ritrovati che hanno dato il via a un emozionante viaggio nella memoria, culminato domenica 21 settembre nell’incontro “Bastiglia, 80 anni dopo: storia di un soldato in bici”, ospitato dal Museo della Civiltà Contadina.
L’evento, promosso dal Comune di Bastiglia in collaborazione con l’Istituto Storico di Modena, ANPI Bastiglia e il Professor Stefano Lugli dell’Università di Modena e Reggio Emilia, ha visto la partecipazione straordinaria di una delegazione di cittadini statunitensi, figli dei soldati che contribuirono alla Liberazione del nostro territorio. In veste ufficiale, ma con evidente emozione, le autorità locali — rappresentate dalla sindaca Francesca Silvestri e dalla Giunta comunale al completo — hanno accolto la delegazione americana.
Tra loro anche Val Rios, figlio di Cruz Rios, soldato dell’87° Reggimento della 10ª Divisione da montagna, autore, tra le tante altre, di due fotografie scattate durante il passaggio a Bastiglia il 22 aprile 1945.

Grazie all’impegno congiunto di storici, cittadini e appassionati, è stato possibile ricostruire il contesto di quegli scatti: alcuni dei volti immortalati hanno trovato un nome e una storia, e l’edificio sullo sfondo è stato riconosciuto grazie alla memoria condivisa della comunità.
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
Un risultato che testimonia il valore della ricerca partecipata e il potere delle immagini nel riattivare legami tra generazioni.
Durante l’incontro, oltre a Claudio Silingardi (vicepresidente dell’Istituto Storico di Modena) e al Professor Stefano Lugli di Unimore, è intervenuto lo stesso Val Rios, che ha portato la voce e il ricordo del padre. Le testimonianze, le fotografie storiche e lo scambio con il pubblico hanno reso l’evento un momento di profonda connessione tra passato e presente, tra comunità locale e memoria internazionale.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Nazionali di Pesca, il Bastiglia vince il campionato italiano

Nazionali di Pesca, il Bastiglia vince il campionato italiano

Liberazione Bastiglia, 80 anni dopo: arriva una delegazione di americani

Liberazione Bastiglia, 80 anni dopo: arriva una delegazione di americani

Bastiglia, sporcizia e degrado nei parchi e al cimitero situazione fuori controllo

Bastiglia, sporcizia e degrado nei parchi e al cimitero situazione fuori controllo

Bastiglia, ceste Caritas: la generosità dei bambini per chi ha bisogno

Bastiglia, ceste Caritas: la generosità dei bambini per chi ha bisogno

Bastiglia, vandali danno alle fiamme bidone raccolta abiti usati

Bastiglia, vandali danno alle fiamme bidone raccolta abiti usati

Bastiglia si prepara a celebrare la sagra di San Clemente

Bastiglia si prepara a celebrare la sagra di San Clemente

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta

Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta

Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda

Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda

Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'

Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'

Serramazzoni, a Ligorzano inaugura la nuova scuola media

Serramazzoni, a Ligorzano inaugura la nuova scuola media

Articoli Recenti Figlio violento aggredisce Carabinieri in soccorso dei genitori

Figlio violento aggredisce Carabinieri in soccorso dei genitori

Sorbara, due ragazze aggredite da un gruppo di adulti dopo un bacio

Sorbara, due ragazze aggredite da un gruppo di adulti dopo un bacio

Castelnuovo, festa medievale per celebrare i mille anni

Castelnuovo, festa medievale per celebrare i mille anni

Cade nel parco dei sassi di Rocca Malatina: soccorsa una 67enne

Cade nel parco dei sassi di Rocca Malatina: soccorsa una 67enne