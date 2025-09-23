Bastiglia, immagini e voci della Liberazione
Un incontro emozionante tra memoria, ricerca e dialogo internazionale
L’evento, promosso dal Comune di Bastiglia in collaborazione con l’Istituto Storico di Modena, ANPI Bastiglia e il Professor Stefano Lugli dell’Università di Modena e Reggio Emilia, ha visto la partecipazione straordinaria di una delegazione di cittadini statunitensi, figli dei soldati che contribuirono alla Liberazione del nostro territorio. In veste ufficiale, ma con evidente emozione, le autorità locali — rappresentate dalla sindaca Francesca Silvestri e dalla Giunta comunale al completo — hanno accolto la delegazione americana.
Tra loro anche Val Rios, figlio di Cruz Rios, soldato dell’87° Reggimento della 10ª Divisione da montagna, autore, tra le tante altre, di due fotografie scattate durante il passaggio a Bastiglia il 22 aprile 1945.
Grazie all’impegno congiunto di storici, cittadini e appassionati, è stato possibile ricostruire il contesto di quegli scatti: alcuni dei volti immortalati hanno trovato un nome e una storia, e l’edificio sullo sfondo è stato riconosciuto grazie alla memoria condivisa della comunità.
Durante l’incontro, oltre a Claudio Silingardi (vicepresidente dell’Istituto Storico di Modena) e al Professor Stefano Lugli di Unimore, è intervenuto lo stesso Val Rios, che ha portato la voce e il ricordo del padre. Le testimonianze, le fotografie storiche e lo scambio con il pubblico hanno reso l’evento un momento di profonda connessione tra passato e presente, tra comunità locale e memoria internazionale.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta
Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda
Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'
Serramazzoni, a Ligorzano inaugura la nuova scuola mediaArticoli Recenti
Figlio violento aggredisce Carabinieri in soccorso dei genitori
Sorbara, due ragazze aggredite da un gruppo di adulti dopo un bacio
Castelnuovo, festa medievale per celebrare i mille anni
Cade nel parco dei sassi di Rocca Malatina: soccorsa una 67enne