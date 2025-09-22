Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Castelnuovo, festa medievale per celebrare i mille anni

Castelnuovo, festa medievale per celebrare i mille anni

Sabato 4 e domenica 5 ottobre rievocazione storica in centro

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo

Il primo documento ufficiale in cui compare il nome del Comune di Castelnuovo Rangone risale a mille anni fa, precisamente al 23 aprile 1025, in un atto di donazione del vescovo Ingone all'Abate San Pietro Arborico riguardante terreni in Castro Novo. Per celebrare il tondo anniversario, l’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone organizza una due giorni d’eccezione dedicata alla rievocazione storica, in programma sabato 4 e domenica 5 ottobre.
'Le celebrazioni dei 1000 anni di Castelnuovo Rangone entrano nel vivo con ‘Anno Domini 1025’ – afferma Stefano Solignani, assessore alla Cultura del Comune di Castelnuovo Rangone –. Una due giorni di rievocazione storica estesa a tutto il centro di Castelnuovo Rangone. Una festa per tutta la comunità che si va ad aggiungere, eccezionalmente, a tutti gli eventi diffusi che accompagnano i castelnovesi durante l'anno all'insegna della socialità e dello stare insieme'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Tentato duplice omicidio dei genitori a Castelnuovo: arrestato 23enne dello Sri Lanka

Tentato duplice omicidio dei genitori a Castelnuovo: arrestato 23enne dello Sri Lanka

Aggredisce con coltello padre, madre e sorella: tutti gravi all'ospedale

Aggredisce con coltello padre, madre e sorella: tutti gravi all'ospedale

Castelnuovo, perseguitava la ex: arrestato 45enne tunisino

Castelnuovo, perseguitava la ex: arrestato 45enne tunisino

Lega: 'Castelnuovo, ennesima aggressione contro le donne: ora basta'

Lega: 'Castelnuovo, ennesima aggressione contro le donne: ora basta'

Castelnuovo Rangone: violenza sessuale al parco, arrestato 32enne tunisino

Castelnuovo Rangone: violenza sessuale al parco, arrestato 32enne tunisino

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta

Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta

Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda

Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda

Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'

Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'

Serramazzoni, a Ligorzano inaugura la nuova scuola media

Serramazzoni, a Ligorzano inaugura la nuova scuola media

Articoli Recenti Cade nel parco dei sassi di Rocca Malatina: soccorsa una 67enne

Cade nel parco dei sassi di Rocca Malatina: soccorsa una 67enne

Pavullo: scontro moto-trattore in via Giardini

Pavullo: scontro moto-trattore in via Giardini

Chikungunya a Carpi, nuove disinfestazioni nel fine settimana

Chikungunya a Carpi, nuove disinfestazioni nel fine settimana

In centro a Sassuolo aveva creato una base di spaccio: arrestato

In centro a Sassuolo aveva creato una base di spaccio: arrestato