Il primo documento ufficiale in cui compare il nome del Comune di Castelnuovo Rangone risale a mille anni fa, precisamente al 23 aprile 1025, in un atto di donazione del vescovo Ingone all'Abate San Pietro Arborico riguardante terreni in Castro Novo. Per celebrare il tondo anniversario, l’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone organizza una due giorni d’eccezione dedicata alla rievocazione storica, in programma sabato 4 e domenica 5 ottobre.
'Le celebrazioni dei 1000 anni di Castelnuovo Rangone entrano nel vivo con ‘Anno Domini 1025’ – afferma Stefano Solignani, assessore alla Cultura del Comune di Castelnuovo Rangone –. Una due giorni di rievocazione storica estesa a tutto il centro di Castelnuovo Rangone. Una festa per tutta la comunità che si va ad aggiungere, eccezionalmente, a tutti gli eventi diffusi che accompagnano i castelnovesi durante l'anno all'insegna della socialità e dello stare insieme'.
Castelnuovo, festa medievale per celebrare i mille anni
Sabato 4 e domenica 5 ottobre rievocazione storica in centro
Il primo documento ufficiale in cui compare il nome del Comune di Castelnuovo Rangone risale a mille anni fa, precisamente al 23 aprile 1025, in un atto di donazione del vescovo Ingone all'Abate San Pietro Arborico riguardante terreni in Castro Novo. Per celebrare il tondo anniversario, l’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone organizza una due giorni d’eccezione dedicata alla rievocazione storica, in programma sabato 4 e domenica 5 ottobre.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta
Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda
Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'
Serramazzoni, a Ligorzano inaugura la nuova scuola mediaArticoli Recenti
Cade nel parco dei sassi di Rocca Malatina: soccorsa una 67enne
Pavullo: scontro moto-trattore in via Giardini
Chikungunya a Carpi, nuove disinfestazioni nel fine settimana
In centro a Sassuolo aveva creato una base di spaccio: arrestato