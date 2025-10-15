Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Castelnuovo Rangone: fatto esplodere postamat criminali in fuga coi contanti

Castelnuovo Rangone: fatto esplodere postamat criminali in fuga coi contanti

Una banda ben organizzata ha messo il segno il colpo alle 4:30 della scorsa notte svegliando l'intero paese

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Un boato nella notte ha scosso la quiete del centro di Castelnuovo Rangone. Intorno alle 4.30, una banda di criminali ha messo a segno un colpo allo sportello Postamat della locale filiale di Poste Italiane, utilizzando dell’esplosivo.

 

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi – organizzati con precisione militare – avrebbero prima praticato un ampio foro nella parete laterale dei locali che ospitano lo sportello, per poi piazzare l’esplosivo e provocare la deflagrazione. Grazie a questa i malviventi hanno potuto estrarre e portare via la cassa all'interno.

 

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i Carabinieri della locale stazio e affiancati dai Vigili del Fuoco e da un’ambulanza del 118, ma i responsabili si erano già dileguati, presumibilmente a bordo di un’auto avvistata da alcuni testimoni mentre si allontanava a forte velocità.

 

Ingenti i danni riportati dalla filiale e dallo stesso edificio, ma fortunatamente non si registrano feriti. L’area è stata transennata per consentire i rilievi tecnici, mentre l’Arma ha avviato le indagini sugli autori appartenenti al presumibilmente ad una banda di professionisti

 

Non è ancora stato reso noto l’ammontare del bottino, sicuramente da svariate migliaia di euro. Le indagini proseguono anche sulla base delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e di eventuali testimoni.

 

 

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Minorenni picchiati e rapinati sui bus e all'uscita di scuola: in carcere un 20enne per 9 colpi

Minorenni picchiati e rapinati sui bus e all'uscita di scuola: in carcere un 20enne per 9 colpi

Truffa aggravata ai danni di anziani, arrestato 52enne

Truffa aggravata ai danni di anziani, arrestato 52enne

Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra

Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra

San Felice, sorpresa a rubare: arrestata ex donna delle pulizie

San Felice, sorpresa a rubare: arrestata ex donna delle pulizie

Con punta da trapano ferisce e rapina la titolare di un bar: arrestato

Con punta da trapano ferisce e rapina la titolare di un bar: arrestato

Ancora occupazioni abusive nella palazzina dell'ex caserma: blitz dei Carabinieri

Ancora occupazioni abusive nella palazzina dell'ex caserma: blitz dei Carabinieri

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti 'Vignola, Commissione sanità: gravissima l'assenza del Pd e della giunta'

'Vignola, Commissione sanità: gravissima l'assenza del Pd e della giunta'

Mirandola, tutto come previsto: Mariapaola Bergomi confermata presidente Memoria festival

Mirandola, tutto come previsto: Mariapaola Bergomi confermata presidente Memoria festival

Carpi, questore ordina chiusura per 10 giorni di un esercizio pubblico in centro storico

Carpi, questore ordina chiusura per 10 giorni di un esercizio pubblico in centro storico

Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda

Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda

Articoli Recenti Vignola, Emilia Muratori: 'Al lavoro per un atto scritto a tutela della sanità vignolese'

Vignola, Emilia Muratori: 'Al lavoro per un atto scritto a tutela della sanità vignolese'

A Vignola una targa commemorativa e una giovane quercia per Beatrice Bertolla

A Vignola una targa commemorativa e una giovane quercia per Beatrice Bertolla

Vignola, conferite le Chiavi della città alle suore

Vignola, conferite le Chiavi della città alle suore

Castelnuovo, la palestra della scuola Don Milani intitolata a Vigor Bovolenta

Castelnuovo, la palestra della scuola Don Milani intitolata a Vigor Bovolenta