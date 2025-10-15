Castelnuovo Rangone: fatto esplodere postamat criminali in fuga coi contanti

Un boato nella notte ha scosso la quiete del centro di Castelnuovo Rangone. Intorno alle 4.30, una banda di criminali ha messo a segno un colpo allo sportello Postamat della locale filiale di Poste Italiane, utilizzando dell’esplosivo.



Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi – organizzati con precisione militare – avrebbero prima praticato un ampio foro nella parete laterale dei locali che ospitano lo sportello, per poi piazzare l’esplosivo e provocare la deflagrazione. Grazie a questa i malviventi hanno potuto estrarre e portare via la cassa all'interno.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i Carabinieri della locale stazio e affiancati dai Vigili del Fuoco e da un’ambulanza del 118, ma i responsabili si erano già dileguati, presumibilmente a bordo di un’auto avvistata da alcuni testimoni mentre si allontanava a forte velocità.

Ingenti i danni riportati dalla filiale e dallo stesso edificio, ma fortunatamente non si registrano feriti. L’area è stata transennata per consentire i rilievi tecnici, mentre l’Arma ha avviato le indagini sugli autori appartenenti al presumibilmente ad una banda di professionisti

Non è ancora stato reso noto l’ammontare del bottino, sicuramente da svariate migliaia di euro. Le indagini proseguono anche sulla base delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e di eventuali testimoni.