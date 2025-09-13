Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carabinieri: cambio al vertice del reparto operativo di Modena

Carabinieri: cambio al vertice del reparto operativo di Modena

Il tenente colonnello Gianluigi Marmora al comando da lunedì al posto di Giovanni Mura si assumerà un nuovo incarico a Treviso

Mattinata di saluti e passaggi di consegne presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena, dove il Tenente Colonnello Giovanni Mura ha ufficialmente lasciato il comando del Reparto Operativo. Destinazione Treviso, dove assumerà il ruolo di Capo Ufficio del Comando Provinciale, incarico che lo vedrà operare di fatto come vice comandante.Il passaggio di consegne e il saluto alla città si è svolto questa mattina presso il comando provinciale alla presenza del Comandante Provinciale Colonnello Lorenzo Ceccarelli, che è espresso parole di grande apprezzamento per il lavoro svolto da mura nei suoi anni a Modena e per il suo successore al vertice del comando operativo. Il momento ha fornito l'occasione per tracciare un breve bilancio degli anni trascorsi a Modena. “Modena è stata una delle tante tappe della mia carriera, ma certamente una di quelle che porterò con me nel cuore. Una città operosa e accogliente, come l’Emilia-Romagna sa essere, con criticità gestibili ma anche tante virtù, prima fra tutte la laboriosità della sua gente”, ha dichiarato Mura.
“Un territorio in cui ho potuto contare su una solida collaborazione tra le istituzioni, le forze dell’ordine e la magistratura, che ha reso possibile un lavoro efficace e coordinato sul fronte della sicurezza.A raccogliere il testimone sarà il Tenente Colonnello Gianluigi Marmora, ufficiale di lunga esperienza nell’Arma, con un solido background investigativo.
Entrato nei Carabinieri nel 1994, Marmora ha prestato servizio per quasi 15 anni a Palermo, impegnato in indagini sulla criminalità organizzata e, successivamente, per altri cinque anni a Roma, sempre all’interno dei reparti investigativi.“Ho imparato a conoscere in questi giorni Modena e sono rimasto da subito colpito dall'accoglienza della sua gente. Anche ieri sera in un giro in centro ne ho avuto conferma e ho già conosciuto alcune persone. Per me si tratta di una nuova sfida, che affronto con determinazione e ottimismo' – ha dichiarato Marmora. 'L’obiettivo è continuare nel percorso tracciato dal mio predecessore, puntando sulla collaborazione con le istituzioni e sul lavoro di squadra.”Il Ten. Col. Marmora entrerà ufficialmente in servizio a Modena da lunedì 15 settembre'
 

Nella foto: al centro il Comandante Provinciale Ceccarelli con, alla sua destra, il nuovo comandante del reparto operativo Marmora e, alla sua sinistra, il Tenente Colonnello Giovanni Mura
