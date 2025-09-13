Schianto nel reggiano: muore a 39 anni il pilota di rally Diego Dodaro

Tragedia nel reggiano. Il 39enne Diego Dodaro è morto questa mattina alle 11 in un incidente lungo la Statale 63 a Felina di Castelnovo Monti.

Dodaro, in sella a uno scooter, si è scontrato con un’auto guidata da una 28enne di Baiso. Sul posto i sanitari della Croce Verde di Carpineti e l’elisoccorso, ma per il 39enne non c’è stato nulla da fare. Diego Dodaro, residente a Scandiano, era conosciuto nel mondo del rally modenese per aver corso nella Maranello Corse.



