Schianto nel reggiano: muore a 39 anni il pilota di rally Diego Dodaro

Dodaro, in sella a uno scooter, si è scontrato con un’auto guidata da una 28enne di Baiso

Tragedia nel reggiano. Il 39enne Diego Dodaro è morto questa mattina alle 11 in un incidente lungo la Statale 63 a Felina di Castelnovo Monti.
Dodaro, in sella a uno scooter, si è scontrato con un’auto guidata da una 28enne di Baiso. Sul posto i sanitari della Croce Verde di Carpineti e l’elisoccorso, ma per il 39enne non c’è stato nulla da fare. Diego Dodaro, residente a Scandiano, era conosciuto nel mondo del rally modenese per aver corso nella Maranello Corse.
