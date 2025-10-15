Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, scappa in bicicletta e lancia a terra 91 dosi di droga: arrestato nigeriano

Modena, scappa in bicicletta e lancia a terra 91 dosi di droga: arrestato nigeriano

Ha lanciato a terra un involucro, subito recuperato dagli agenti e contenente 70 dosi di eroina e 21 di cocaina per complessivi 36,78 grammi di stupefacente

1 minuto di lettura
La Polizia di Modena ha arrestato un nigeriano di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine e regolare sul territorio nazionale, per spaccio di sostanza stupefacente.
Nella tarda mattinata di ieri, la Squadra Volante - in servizio di controllo del territorio in zona Novi Sad/Stazione delle autocorriere – ha notato in viale Monte Kosica un uomo in sella ad una bicicletta, che alla vista della Polizia, ha invertito il senso di marcia e accelerato l’andatura con il verosimile intento di eludere un eventuale controllo. Durante tali manovre, ha lanciato a terra un involucro, subito recuperato dagli agenti e contenente 70 dosi di eroina e 21 di cocaina per complessivi 36,78 grammi di stupefacente.
Inseguito, è stato raggiunto e definitivamente bloccato.
All’esito dell’udienza, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto dei confronti dell’indagato la misura cautelare in carcere.

