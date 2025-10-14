Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Verona: esplosione durante una perquisizione muoiono tre carabinieri

Verona: esplosione durante una perquisizione muoiono tre carabinieri

E' accaduto alle 3 della scorsa notte in un casolare a Castel d’Azzano. Ferite anche 15 persone, tra cui altri Carabinieri, Vigili del Fuoco e agenti di Polizia. Fermati tre fratelli inquilini nello stabile, accusati dell'esplosione

1 minuto di lettura
Tre carabinieri sono morti a causa di un’esplosione di una bombola di gas avvenuta stanotte alle 3.05 in un casolare a Castel d’Azzano in provincia di Verona. Dalle prime ricostruzioni emerge chei militari si trovavano sul posto per effettuare una perquisizione dell’abitazione. Dalle prime ricostruzioni, a causare lo scoppio, sarebbero stati gli stessi inquilini dell’immobile, tre fratelli di circa sessant’anni. Tutti e tre fermati. Nell’esplosione sono rimaste ferite anche altre 15 persone tra carabinieri, vigili del fuoco e agenti di polizia.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Incidente in moto in Sardegna: perde la vita il modenese Aimo Saetti

Incidente in moto in Sardegna: perde la vita il modenese Aimo Saetti

Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra

Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra

Modena, 31enne travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale

Modena, 31enne travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale

Modena, omicidio stanotte in via Roncaglia dopo una lite tra due stranieri: muore accoltellato

Modena, omicidio stanotte in via Roncaglia dopo una lite tra due stranieri: muore accoltellato

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Minorenni picchiati e rapinati sui bus e all'uscita di scuola: in carcere un 20enne per 9 colpi

Minorenni picchiati e rapinati sui bus e all'uscita di scuola: in carcere un 20enne per 9 colpi

Modena, controlli al parco XXII aprile: sequestrate 14 dosi di marijuana

Modena, controlli al parco XXII aprile: sequestrate 14 dosi di marijuana

Spettatori morti a rally nel Reggiano, una condanna e sette assolti

Spettatori morti a rally nel Reggiano, una condanna e sette assolti

Tragedia nel bolognese, colpito alla testa dal tornio: muore operaio di 29 anni

Tragedia nel bolognese, colpito alla testa dal tornio: muore operaio di 29 anni