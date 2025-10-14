Verona: esplosione durante una perquisizione muoiono tre carabinieri

Tre carabinieri sono morti a causa di un’esplosione di una bombola di gas avvenuta stanotte alle 3.05 in un casolare a Castel d’Azzano in provincia di Verona. Dalle prime ricostruzioni emerge chei militari si trovavano sul posto per effettuare una perquisizione dell’abitazione. Dalle prime ricostruzioni, a causare lo scoppio, sarebbero stati gli stessi inquilini dell’immobile, tre fratelli di circa sessant’anni. Tutti e tre fermati. Nell’esplosione sono rimaste ferite anche altre 15 persone tra carabinieri, vigili del fuoco e agenti di polizia.



