Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Avvicina donna con la scusa di una informazione, e le strappa la catenina: arrestata

Avvicina donna con la scusa di una informazione, e le strappa la catenina: arrestata

Raggiunta a Brescia dai carabinieri di Modena una 24enne di origine rumena accusata dell'aggressione del 16 luglio in centro a Maranello

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Estate modenese, Sant’Agostino una piazza per la cultura
Spazio ADV dedicata a Mivebo

I carabinieri della Stazione di Maranello, su delega della procura di Modena e con il supporto dei militari della Stazione di Leno, in provincia di Brescia, hanno eseguito l'arresto in carcere, nei confronti di una 24enne di origini rumene, indagata per rapina impropria aggravata in concorso e lesioni personali aggravate.
La donna è accusata di un grave fatto di cronaca accaduto il 16 luglio scorso a Maranello: una donna residente a Serramazzoni, mentre percorreva via Agnini, era stata avvicinata con il pretesto di una richiesta di informazioni. Ma la giovane 24enne l'ha sorpresa, le ha strappato con violenza la catenina d'oro dal collo trascinandola a terra e fuggendo subito dopo a bordo di un’auto condotta da un complice rimasto sconosciuto. La vittima riportava era rimasta contusa e per lei ere stata emessa una prognosi iniziale di trenta giorni.
Le indagini, sviluppate mediante l’analisi delle telecamere di videosorveglianza e mirati accertamenti investigativi, hanno portato all'identificazione della donna e, viste le prova, ad ottenere dal G.I.P. l’applicazione della misura cautelare in carcere. La donna è stata rintracciata a Brescia e quindi associata presso la casa circondariale di Brescia – Verziano.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Bus Seta: addette ai controlli aggredite da uomo senza biglietto, il secondo caso in due settimane

Bus Seta: addette ai controlli aggredite da uomo senza biglietto, il secondo caso in due settimane

Maranello, ruba un powerbank e 7 confezioni di caffè: marocchino denunciato

Maranello, ruba un powerbank e 7 confezioni di caffè: marocchino denunciato

Spacciatore segnalato con l'app Youpol, arrestato dalla Polizia di Stato

Spacciatore segnalato con l'app Youpol, arrestato dalla Polizia di Stato

Tola Dolza: a Maranello una camminata in ricordo di Monica Mammi

Tola Dolza: a Maranello una camminata in ricordo di Monica Mammi

L'auto solare made in Maranello sul podio nella gara nel deserto australiano

L'auto solare made in Maranello sul podio nella gara nel deserto australiano

Accusato di 11 aggressioni e rapine ai danni di anziani: arrestato 38enne

Accusato di 11 aggressioni e rapine ai danni di anziani: arrestato 38enne

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta

Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta

'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28

Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28

Articoli Recenti Carpi, Denominazione comunale alla stria del forno Borelli

Carpi, Denominazione comunale alla stria del forno Borelli

Sospetto caso di arbovirosi in zona Brodano, trattamenti disinfestanti nell’area

Sospetto caso di arbovirosi in zona Brodano, trattamenti disinfestanti nell’area

Sorpresa a Fanano: il Cau oggi è chiuso

Sorpresa a Fanano: il Cau oggi è chiuso

Castelfranco, Sagra del Tortellino: domani la cittadinanza onoraria al cardinale Zuppi

Castelfranco, Sagra del Tortellino: domani la cittadinanza onoraria al cardinale Zuppi