I carabinieri della Stazione di Maranello, su delega della procura di Modena e con il supporto dei militari della Stazione di Leno, in provincia di Brescia, hanno eseguito l'arresto in carcere, nei confronti di una 24enne di origini rumene, indagata per rapina impropria aggravata in concorso e lesioni personali aggravate.
La donna è accusata di un grave fatto di cronaca accaduto il 16 luglio scorso a Maranello: una donna residente a Serramazzoni, mentre percorreva via Agnini, era stata avvicinata con il pretesto di una richiesta di informazioni. Ma la giovane 24enne l'ha sorpresa, le ha strappato con violenza la catenina d'oro dal collo trascinandola a terra e fuggendo subito dopo a bordo di un’auto condotta da un complice rimasto sconosciuto. La vittima riportava era rimasta contusa e per lei ere stata emessa una prognosi iniziale di trenta giorni.
Le indagini, sviluppate mediante l’analisi delle telecamere di videosorveglianza e mirati accertamenti investigativi, hanno portato all'identificazione della donna e, viste le prova, ad ottenere dal G.I.P. l’applicazione della misura cautelare in carcere. La donna è stata rintracciata a Brescia e quindi associata presso la casa circondariale di Brescia – Verziano.
Avvicina donna con la scusa di una informazione, e le strappa la catenina: arrestata
Raggiunta a Brescia dai carabinieri di Modena una 24enne di origine rumena accusata dell'aggressione del 16 luglio in centro a Maranello
