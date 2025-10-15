Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

In auto con 290 grammi di hashish: arrestati giovani marocchini, liberi con obbligo di firma

Fermati dalla squadra volante per un controllo in largo Darsena, nei pressi del parco XXII aprile, noti alle forze dell'ordine, hanno 23 e 27 anni

La Polizia di Stato di Modena ha arrestato due marocchini di 23 e 27 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, per spaccio di sostanza stupefacente in concorso.
Ieri pomeriggio, durante l’attività di controllo del territorio in zona Crocetta, la Squadra Volante ha fermato un veicolo, con due persone a bordo, proveniente da strada Attiraglio che, dopo aver svoltato in via Spaccini, si è fermato in via Darsena del Naviglio.

I due uomini hanno da subito mostrato un evidente nervosismo. Dall’abitacolo dell’autovettura proveniva un forte odore riconducibile a cannabinoidi. Sul sedile posteriore era appoggiato un giubbotto, all’interno del quale in una tasca, gli agenti hanno rinvenuto 25 dosi di hashish e un pezzo di sostanza resinosa del medesimo stupefacente per complessivi 296,30 grammi. Nella disponibilità del 23enne anche la somma in contanti di 2420 euro, verosimile provento dell’attività di spaccio.
All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata odierna, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei loro confronti le misure cautelari dell’obbligo di dimora a Modena e di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

 

Nella foto, il luogo l'area in cui è avvenuto il fermo, a fianco del cavalcaferrovia Mazzoni, zona Crocetta

