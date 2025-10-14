In auto con cocaina e crack: 27enne nigeriano arrestato e portato al CPR di Torino

Una volta fermato per un controllo dagli agenti della Squadra Volante aveva consegnato spontaneamente una busta trasparente contenente hashish, sperando che tutto si fermasse lì. Speranza vana.

Uno degli operatori si è accorto che sul sedile anteriore lato passeggero era appoggiato un piccolo involucro, al cui interno vi era altra sostanza stupefacente: cocaina. Ma non solo: nella perquisizione sull'auto sono state rinvenute, inoltre, 23 dosi di crack e sei ovuli di cocaina per complessivi 11,32 grammi, nascosti all’interno di una tasca, dove era stato applicato un foro nel tessuto per meglio occultarli, oltre a 200 euro in contanti. Nei confronti del giovane, irregolare sul territorio nazionale, è subito scattato l'arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo è stato posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, che accertatane l’irregolare presenza sul territorio nazionale, ha istruito le pratiche per la sua espulsione. A seguito di decreto di trattenimento del Questore, personale della Polizia di Stato ha proceduto al suo accompagnamento presso il Centro per i Rimpatri (CPR) di Torino.

