In auto con cocaina e crack: 27enne nigeriano arrestato e portato al CPR di Torino

Irregolare sul territorio nazionale, sarà espulso lo spacciatore straniero fermato alle 3 della scorsa notte in via Emilia Ovest dalla Squadra Volante

Una volta fermato per un controllo dagli agenti della Squadra Volante aveva consegnato spontaneamente una busta trasparente contenente hashish, sperando che tutto si fermasse lì. Speranza vana.
Uno degli operatori si è accorto che sul sedile anteriore lato passeggero era appoggiato un piccolo involucro, al cui interno vi era altra sostanza stupefacente: cocaina. Ma non solo: nella perquisizione sull'auto sono state rinvenute, inoltre, 23 dosi di crack e sei ovuli di cocaina per complessivi 11,32 grammi, nascosti all’interno di una tasca, dove era stato applicato un foro nel tessuto per meglio occultarli, oltre a 200 euro in contanti. Nei confronti del giovane, irregolare sul territorio nazionale, è subito scattato l'arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.
L’uomo è stato posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, che accertatane l’irregolare presenza sul territorio nazionale, ha istruito le pratiche per la sua espulsione. A seguito di decreto di trattenimento del Questore, personale della Polizia di Stato ha proceduto al suo accompagnamento presso il Centro per i Rimpatri (CPR) di Torino.

Truffa a una anziana: 36enne arrestato in flagranza dai carabinieri

Reagisce ad un controllo dei Carabinieri, nascondeva droga

Avvicina donna con la scusa di una informazione, e le strappa la catenina: arrestata

Vedono la Polizia, parcheggiano e scappano: all'interno dell'auto avevano hashish e cocaina

Spacciatore segnalato con l'app Youpol, arrestato dalla Polizia di Stato

Pipe per crack fornite a Modena, Giacobazzi (FI): 'E' devianza ideologica'

Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia

Modena, Ausl in lutto: è morto a 52 anni il dottor Francesco Rametta

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Modena, Aldina compie 100 anni: consegnata la Bonissima

Castelfranco: uccise la moglie e poi si tolse la vita, giovedì i funerali congiunti

La psiche tra salute e malattia in ospedale: seminario a Modena

