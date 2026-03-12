Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Furto aggravato in un supermercato: arrestato 20enne marocchino, sarà espulso

L'uomo, irregolare sul territorio, già conosciuto dalle forze dell'ordine, bloccato dal Vigilianza e Polizia di Stato in centro commerciale

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino marocchino di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di tentato furto aggravato.

Intorno alle ore 20.00, una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta presso un commerciale della città, in quanto personale della vigilanza privata aveva sorpreso un giovane, all’interno del supermercato, prelevare della merce dagli scaffali e occultarla per poi dirigersi verso l’uscita senza acquisti.


All’atto di oltrepassare le barriere delle casse, senza pagare alcun corrispettivo, gli agenti lo hanno fermato, rivenendo sotto la giacca un paio di scarpe e una bevanda energetica, mentre all’interno dei pantaloni, due confezioni di cioccolatini e parte di una tuta, privi dei dispositivi antitaccheggio, precedentemente asportato con l’utilizzo di un taglierino, anch’esso prelevato dagli scaffali dell’esercizio commerciale.


Questa mattina, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto.

L’uomo è stato posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, che accertatene l’irregolare presenza sul territorio nazionale, sta istruendo le pratiche per la sua espulsione con accompagnamento al CPR.


Nella foto, il tribunale di Modena


