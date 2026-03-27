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Condannato a 5 anni, viola le misure alternative e finisce in carcere

Condannato a 5 anni, viola le misure alternative e finisce in carcere

A Medolla, un 40enne accusato di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni era stato condannato a più di 5 anni, arrestato dai carabinieri

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Ieri, i carabinieri di Medolla hanno dato esecuzione all’Ordinanza emessa il 17 marzo scorso dall’Ufficio di Sorveglianza di Modena, con la quale è stata disposta la carcerazione di un 40enne italiano.
L’uomo era stato condannato a 5 anni, 1 mese e 4 giorni di reclusione per reati commessi tra il 2019 e il 2023 in provincia di Modena, quali maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, truffa, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.
Per tale motivo era sottoposto, dal mese di settembre 2024, alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, violando però più volte le relative prescrizioni e rendendosi poi irreperibile. Dopo essere stato rintracciato è stato portato in carcere a Modena.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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