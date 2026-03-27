Condannato a 5 anni, viola le misure alternative e finisce in carcere

Ieri, i carabinieri di Medolla hanno dato esecuzione all’Ordinanza emessa il 17 marzo scorso dall’Ufficio di Sorveglianza di Modena, con la quale è stata disposta la carcerazione di un 40enne italiano.

L’uomo era stato condannato a 5 anni, 1 mese e 4 giorni di reclusione per reati commessi tra il 2019 e il 2023 in provincia di Modena, quali maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, truffa, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Per tale motivo era sottoposto, dal mese di settembre 2024, alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, violando però più volte le relative prescrizioni e rendendosi poi irreperibile. Dopo essere stato rintracciato è stato portato in carcere a Modena.

