Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Spacciatore arrestato in flagranza dalla Polizia Locale: il giudice dispone l'obbligo di firma

Spacciatore arrestato in flagranza dalla Polizia Locale: il giudice dispone l'obbligo di firma

Operazione tra via Piave e via del Gambero dove gli agenti hanno visto la cessione di una dose di crack

2 minuti di lettura

Aveva raggiunto via del Gambero dove ha ceduto una dose di crack a un giovane. L’uomo, però, era seguito a distanza dagli operatori della Polizia locale di Modena che, dopo aver osservato la cessione della sostanza, sono intervenuti fermando l’acquirente e arrestando lo spacciatore.


L’intervento, avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 10 marzo, rientra nelle attività di monitoraggio e contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti che la Polizia locale svolge nelle aree della città più esposte al fenomeno dello spaccio di strada.


In particolare, gli operatori del Comando di via Galilei erano impegnati in un servizio mirato nelle zone tra via Piave e via Ciro Menotti. Durante i controlli, gli agenti hanno notato un giovane muoversi con atteggiamento sospetto verso via Emilia Est, subito dopo aver ricevuto una telefonata. Seguito a distanza dagli operatori, il sospettato ha poi raggiunto via del Gambero dove ha ceduto la sostanza.


L’acquirente è stato immediatamente fermato e identificato. Il giovane ha ammesso di aver acquistato la dose di crack e ha riferito agli agenti di essersi rifornito più volte in passato dallo stesso spacciatore. Nei suoi confronti è stata applicata una sanzione amministrativa con segnalazione alla Prefettura.


Il pusher, trovato in possesso di banconote di piccolo taglio ritenute provento dell’attività di spaccio, è stato invece arrestato. Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato portato in carcere in attesa del giudizio. Nell’udienza del 13 marzo il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto disponendo per l’indagato l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.


Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Noto spacciatore nasconde dosi tra i capelli: arrestato

Noto spacciatore nasconde dosi tra i capelli: arrestato

Modena, 5 agenti della polizia locale in servizio in Procura

Modena, 5 agenti della polizia locale in servizio in Procura

Senza patente alla guida di un'auto sotto sequestro: denuncia e multa da 7000 euro

Senza patente alla guida di un'auto sotto sequestro: denuncia e multa da 7000 euro

Modena: ventenne guida in stato di ebbrezza, patente ritirata

Modena: ventenne guida in stato di ebbrezza, patente ritirata

'Polizia Locale, 40 anni dalla legge quadro: serve una riforma'

'Polizia Locale, 40 anni dalla legge quadro: serve una riforma'

Dichiara false generalità dopo morso tra cani: denunciata dalla Polizia Locale

Dichiara false generalità dopo morso tra cani: denunciata dalla Polizia Locale

Articoli più Letti Lutto a Modena, è morta a 53 anni Albachiara Cristiani

Lutto a Modena, è morta a 53 anni Albachiara Cristiani

Modena, in migliaia per l'ultimo saluto ad Albachiara Cristiani: testimone di una Fede incrollabile

Modena, in migliaia per l'ultimo saluto ad Albachiara Cristiani: testimone di una Fede incrollabile

Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

Vignola, il premio Ciliegia d'oro va a Federica Minozzi

Vignola, il premio Ciliegia d'oro va a Federica Minozzi

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti 'Il volontariato è la crepa di luce che può cambiare il sistema penitenziario'

'Il volontariato è la crepa di luce che può cambiare il sistema penitenziario'

Benedizione e taglio del nastro: ecco il nuovo centro IA Unimore

Benedizione e taglio del nastro: ecco il nuovo centro IA Unimore

Biagio Passaro: 'Ricorrerò alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Al referendum voterò Sì'

Biagio Passaro: 'Ricorrerò alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Al referendum voterò Sì'

Delirium, conoscere il problema per superare la paura e migliorare l'assistenza

Delirium, conoscere il problema per superare la paura e migliorare l'assistenza