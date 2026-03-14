Noto spacciatore nasconde dosi tra i capelli: arrestato

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino gambiano di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di una intensificazione del controllo del territorio disposta dal Questore di Modena, Lucio Pennella, finalizzata alla prevenzione e contrasto al crimine diffuso nelle zone del capoluogo maggiormente sensibili, nel pomeriggio dell’11 marzo scorso, intorno alle ore 15.30, la Squadra Volante è intervenuta in zona Novi Sad, a seguito di una segnalazione al 112NUE relativa alla presenza di un gruppo di persone dall’atteggiamento sospetto, intente verosimilmente ad effettuare uno scambio di sostanze stupefacenti.



Gli operatori, giunti sul posto, grazie alla descrizione fornita dal richiedente l’intervento, hanno rintracciato uno degli uomini precedentemente segnalati, appunto il 27enne.

Nella sua disponibilità, sono stati rinvenuti due involucri contenenti oltre 36 grammi di hashish, - nascosti nei suoi capelli - 285 euro in contanti, divisi in banconote di vario taglio, e un coltello con lama di 8 cm, motivo per il quale è stato anche denunciato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nei suoi confronti è stato inoltre emesso ordine di allontanamento.



Foto (Archivio): controlli e perquisizioni antidroga della Polizia di Stato al parco Novi Sad

