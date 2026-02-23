Bomporto: il fiuto del cane Hector non sbaglia, due sequestri di droga dalla PL

Nel pomeriggio di mercoledì 18 febbraio 2026, nel corso di un servizio dedicato alla ricerca di sostanze stupefacenti svolto congiuntamente al nucleo cinofili della Polizia Locale di Sassuolo, gli operatori hanno effettuato un’attività di controllo mirata in diverse aree del territorio dell’Unione, con particolare attenzione ai parchi pubblici e ai luoghi di aggregazione.Durante la perlustrazione di un’area verde pubblica, in prossimità di plessi scolastici, a seguito della segnalazione del cane antidroga, veniva rinvenuta, alla base di un albero, una massa compatta di sostanza resinosa di colore marrone. La sostanza, di un peso complessivo di grammi 18 grammi circa, sottoposta a narcotest risultava positiva ai cannabinoidi e pertanto veniva posta sotto sequestro.Nel prosieguo dell’attività, gli operatori identificavano alcune persone presenti in altri parchi cittadini e procedevano a verifiche anche mediante l’ausilio dell’unità cinofila, senza riscontrare irregolarità. Nel corso della perlustrazione di un’ulteriore area verde, il cane segnalava la possibile presenza di sostanza stupefacente sotto un contenitore per la raccolta di indumenti usati. Gli operatori rinvenivano effettivamente dell’hashish, del peso di circa 20 grammi, che veniva anch’esso posto sotto sequestro.Parallelamente, nell’ambito delle attività di prevenzione svolte davanti alle scuole primarie di Ravarino, l’unità cinofila ha effettuato un momento dimostrativo rivolto agli alunni.Il cane antidroga Hector, in servizio presso il presidio di Sassuolo, ha mostrato le proprie abilità operative.L’iniziativa ha richiamato l'attenzione di un vasto numero di persone e ha riscosso grande entusiasmo tra i bambini, che si sono mostrati particolarmente incuriositi e felici di poter assistere alla dimostrazione, vivendo un’esperienza educativa improntata alla legalità e al rispetto delle regole.'L’ operazione svolta conferma l’attenzione costante che la Polizia Locale dedica alla tutela della sicurezza, in particolare dei più giovani - afferma Tiziana Baccolini assessora dell’Unione del Sorbara con delega alla Polizia Locale -. Le attività svolte nei parchi e in prossimità delle scuole dimostrano l'impegno concreto nei confronti di giovanissimi ed adolescenti finalizzato a combattere fenomeni che possono mettere a rischio la salute e la serenità della comunità. Accanto alle attività di contrasto, siamo impegnati anche in percorsi di formazione e prevenzione, attraverso diversi progetti attivi sul territorio. Il presidio costante, il contrasto all’illegalità e la formazione culturale rappresentano elementi fondamentali per garantire maggiore sicurezza ai nostri cittadini'.I controlli straordinari proseguiranno anche nei prossimi mesi, con servizi mirati sia al contrasto dei reati in materia di stupefacenti sia ad attività di sensibilizzazione nelle aree scolastiche e nei luoghi di maggiore aggregazione.