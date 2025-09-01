Sabato 6 settembre a Maranello torna il “Tola Dolza Day”, quarta edizione della giornata dedicata a Monica Mammi, cittadina maranellese scomparsa nel dicembre 2021 a soli 43 anni. A lei è stato intitolato nel 2022 il “Quiet Corner” alla Torre della Strega di Fogliano, un luogo per sostare, ammirare il panorama e trovare ristoro interiore. E a Monica è dedicata la giornata in programma sabato 6 settembre con una camminata con partenza alle 17 nel parcheggio delle scuole medie in Via Claudia e arrivo al Quiet Corner alla Torre della Strega dopo aver percorso il suggestivo sentiero che lungo Via Fogliano collega il centro cittadino con la località collinare, lungo il quale sono anche collocate alcune targhe con frasi e citazioni care a Monica, che ogni anno vengono rinnovate con nuovi testi. A seguire, un momento di festa alla Chiesa di Fogliano con stand gastronomico a cura dell’AVAP di Maranello: il ricavato verrà totalmente devoluto in beneficenza.
Tola Dolza: a Maranello una camminata in ricordo di Monica Mammi
Sabato 6 settembre dal centro al Quiet Corner alla Torre della Strega
Sabato 6 settembre a Maranello torna il “Tola Dolza Day”, quarta edizione della giornata dedicata a Monica Mammi, cittadina maranellese scomparsa nel dicembre 2021 a soli 43 anni. A lei è stato intitolato nel 2022 il “Quiet Corner” alla Torre della Strega di Fogliano, un luogo per sostare, ammirare il panorama e trovare ristoro interiore. E a Monica è dedicata la giornata in programma sabato 6 settembre con una camminata con partenza alle 17 nel parcheggio delle scuole medie in Via Claudia e arrivo al Quiet Corner alla Torre della Strega dopo aver percorso il suggestivo sentiero che lungo Via Fogliano collega il centro cittadino con la località collinare, lungo il quale sono anche collocate alcune targhe con frasi e citazioni care a Monica, che ogni anno vengono rinnovate con nuovi testi. A seguire, un momento di festa alla Chiesa di Fogliano con stand gastronomico a cura dell’AVAP di Maranello: il ricavato verrà totalmente devoluto in beneficenza.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica
Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico
Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata
Modena, torna il falso volantino del 'Ministero dell’Interno': segnalazioni in zona Est e zona MusicistiArticoli Recenti
Medico di emergenza-urgenza in montagna: accordo ancora possibile?
Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano
Escherichia coli ed Enterococchi: da Rimini a Riccione ecco i divieti di balneazione
Accusato di 11 aggressioni e rapine ai danni di anziani: arrestato 38enne