Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Tola Dolza: a Maranello una camminata in ricordo di Monica Mammi

Tola Dolza: a Maranello una camminata in ricordo di Monica Mammi

Sabato 6 settembre dal centro al Quiet Corner alla Torre della Strega

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Sabato 6 settembre a Maranello torna il “Tola Dolza Day”, quarta edizione della giornata dedicata a Monica Mammi, cittadina maranellese scomparsa nel dicembre 2021 a soli 43 anni. A lei è stato intitolato nel 2022 il “Quiet Corner” alla Torre della Strega di Fogliano, un luogo per sostare, ammirare il panorama e trovare ristoro interiore. E a Monica è dedicata la giornata in programma sabato 6 settembre con una camminata con partenza alle 17 nel parcheggio delle scuole medie in Via Claudia e arrivo al Quiet Corner alla Torre della Strega dopo aver percorso il suggestivo sentiero che lungo Via Fogliano collega il centro cittadino con la località collinare, lungo il quale sono anche collocate alcune targhe con frasi e citazioni care a Monica, che ogni anno vengono rinnovate con nuovi testi. A seguire, un momento di festa alla Chiesa di Fogliano con stand gastronomico a cura dell’AVAP di Maranello: il ricavato verrà totalmente devoluto in beneficenza.

Monica Mammi

Persona molto conosciuta a Maranello, era stata consigliere comunale ed era impegnata attivamente nel volontariato. Dopo la sua scomparsa un gruppo di amici ha deciso di mantenerne vivo il ricordo con una serie di iniziative, tra raccolte fondi per supportare la ricerca sulle leucemie e l’attività missionaria della maranellese Suor Donata Ferrari in Africa. E dagli amici di Monica, con il supporto dell’amministrazione comunale, è nata l’idea di realizzare alla Torre della Strega, sulle colline di Fogliano, in un luogo che lei amava e frequentava molto durante le sue passeggiate, un angolo di tranquillità da cui ammirare il panorama. Un vero e proprio “quiet corner”, con due panchine, un tavolo in legno e tre nuovi alberi piantumati: una tappa accogliente per chi arriva alla Torre di Fogliano durante una camminata.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
L'auto solare made in Maranello sul podio nella gara nel deserto australiano

L'auto solare made in Maranello sul podio nella gara nel deserto australiano

Aggredisce e rapina tre persone in 24 ore: arrestato 25enne tunisino

Aggredisce e rapina tre persone in 24 ore: arrestato 25enne tunisino

Il veicolo solare 'Emilia 5.9' sfiderà il deserto australiano: in partenza il team

Il veicolo solare 'Emilia 5.9' sfiderà il deserto australiano: in partenza il team

Maranello, mozione contro il piano riarmo europeo: ecco perchè la maggioranza si è astenuta

Maranello, mozione contro il piano riarmo europeo: ecco perchè la maggioranza si è astenuta

Esce di strada nel mantovano: muore 82enne di Maranello

Esce di strada nel mantovano: muore 82enne di Maranello

Controlli sulla Nuova Estense, 115 multe in sei mesi

Controlli sulla Nuova Estense, 115 multe in sei mesi

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Modena, torna il falso volantino del 'Ministero dell’Interno': segnalazioni in zona Est e zona Musicisti

Modena, torna il falso volantino del 'Ministero dell’Interno': segnalazioni in zona Est e zona Musicisti

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Medico di emergenza-urgenza in montagna: accordo ancora possibile?

Medico di emergenza-urgenza in montagna: accordo ancora possibile?

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Escherichia coli ed Enterococchi: da Rimini a Riccione ecco i divieti di balneazione

Escherichia coli ed Enterococchi: da Rimini a Riccione ecco i divieti di balneazione

Accusato di 11 aggressioni e rapine ai danni di anziani: arrestato 38enne

Accusato di 11 aggressioni e rapine ai danni di anziani: arrestato 38enne