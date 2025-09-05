Cede la righiera e cade dal balcone: trovato morto 71enne

Fatale caduta nel vuoto ieri sera, poco prima delle ore 22, a Lama Mocogno per un 71enne del luogo. L'uomo è morto sul colpo dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione, affacciata sulla Strada Statale 12, a seguito del cedimento improvviso della ringhiera. Un salto dal primo piano, ma risultato comunque fatale.

I sanitari, giunti sul posto con l'automedica da Pavullo, dopo la segnalazione di un corpo sul cemento, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

A causare la caduta sarebbe stato, secondo una prima ricostruzione, il cedimento strutturale della ringhiera del balcone al quale l’uomo si era affacciato.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non si esclude che venga disposto un accertamento tecnico sulla stabilità della struttura, per verificare eventuali responsabilità legate alla manutenzione dell’immobile.

