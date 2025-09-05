Fatale caduta nel vuoto ieri sera, poco prima delle ore 22, a Lama Mocogno per un 71enne del luogo. L'uomo è morto sul colpo dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione, affacciata sulla Strada Statale 12, a seguito del cedimento improvviso della ringhiera. Un salto dal primo piano, ma risultato comunque fatale.
I sanitari, giunti sul posto con l'automedica da Pavullo, dopo la segnalazione di un corpo sul cemento, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.
A causare la caduta sarebbe stato, secondo una prima ricostruzione, il cedimento strutturale della ringhiera del balcone al quale l’uomo si era affacciato.
Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non si esclude che venga disposto un accertamento tecnico sulla stabilità della struttura, per verificare eventuali responsabilità legate alla manutenzione dell’immobile.
Cede la righiera e cade dal balcone: trovato morto 71enne
È accaduto a Lama Mocogno, la vittima è Fabrizio Pedrieri. I sanitari sono intervenuti ma constatando il decesso
Fatale caduta nel vuoto ieri sera, poco prima delle ore 22, a Lama Mocogno per un 71enne del luogo. L'uomo è morto sul colpo dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione, affacciata sulla Strada Statale 12, a seguito del cedimento improvviso della ringhiera. Un salto dal primo piano, ma risultato comunque fatale.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Deceduta la donna colta da malore e soccorsa a Fanano: sull'emergenza cresce il timore
Orrore a Modena, coppia sorprende ladro: ivoriano li prende a bastonate e li manda all'ospedale
Tentato stupro sul percorso Sole a Vignola, arrestato 29enne brasiliano
Modena, azienda trasporti: omesso versamento Iva per 1,3 milioniArticoli Recenti
Scontro auto e moto a Montale Rangone: è grave un centauro
Maranello, ruba un powerbank e 7 confezioni di caffè: marocchino denunciato
Ravenna, giro internazionale di fatture false da due miliardi
Modena, arrestato spacciatore tunisino irregolare: sequestri 665 euro nascosti in una scarpa