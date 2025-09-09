Class Action contro il cartello delle imprese costruttrici di autocarri: primi rimborsi anche a Modena

Nei giorni scorsi sono giunti i primi rimborsi frutto dell'azione collettiva di risarcimento lanciata da Fita Cna voluta dall'allora presidente nazionale Cinzia Franchini, oggi presidente dell'associazione Ruote Libere, contro alcune grandi case costruttrici di autocarri, giudicate colpevoli nel 2016 dalla Commissione Europea di aver costituito un cartello che avrebbe penalizzato i clienti determinando un aumento artificiale dei prezzi, in particolare legato ai costi delle tecnologie antinquinamento.

La stessa Fita fa sapere oggi che la class action ha portato un primo riconoscimento concreto: un indennizzo, il primo riconosciuto da uno dei marchi coinvolti, di 80.000 euro per dodici imprese modenesi di autotrasporto. La classa action è rivolta a tutte le aziende che hanno acquistato (anche in leasing) autocarri nuovi o usati tra il 1997 e il 2011: finora sono state instaurate cause in diversi tribunali europei, per far valere i diritti degli autotrasportatori. A livello nazionale, hanno già aderito più di 3.000 imprese, tra queste un centinaio dalla sola provincia di Modena.

